Omkomne soldater hentet ut – USA vil overta etterforskningen

De fire soldatene som omkom i flystyrten i Beiarn, ble søndag hentet ut fra ulykkesområdet. Ferdsskriveren fra flyet er funnet.

Helikoptre bisto i arbeidet søndag, blant annet med å frakte ut de omkomne. Her lander et Sea King helikopter ved Trones skole i Beiarn.

NTB

Publisert Publisert I dag 16:08

De omkomne ble hentet ut med helikopter ved fra det vanskelig tilgjengelige ulykkesområdet i Gråtådalen i Beiarn.

– Vi har fått bistand fra Forsvaret med å transportere de omkomne med helikopter til Bodø, opplyste politiets innsatsleder Kristian Vikran Karlsen søndag ettermiddag.

De avdøde bli i Bodø til det er avklart om de skal obduseres og identifiseres i Norge eller i USA.

Ulykkesstedet beskrives som et ulendt terreng og svært vanskelig tilgjengelig. Ifølge Karlsen var det ikke mulig å ta seg frem på snøscooter den siste kilometeren, men mannskapene måtte bruke ski og truger.

Flyvraket ble funnet i et dalside med mye trær. Det var myk snø og fare for skred i området, noe som har gjort søket ekstra krevende. Havaristedet beskrives som et område på mellom 50 og 300 meter.

– Vi har funnet den svarte boksen, og den er under vår kontroll, sier havariinspektør Mads Torbjørnsson.

Fant ferdsskriveren

Årsaken til at flyet av typen V-22 Osprey styrtet i fredag kveld, er ennå ikke kjent. Havarikommisjonen startet søndag de innledende undersøkelsene med å dokumentere åstedet.

De såkalte svarte boksene, som egentlig er oransje og består av ferdsskriver og taleregistrator, samler informasjon om flyets hastighet og høyde, samt samtaler mellom mannskapet. De kan dermed gi informasjon om hva som foregikk i minuttene før ulykken.

– Den vil være helt vesentlig for våre undersøkelser, sier Torbjørnsson.

Det var dårlig vær og mye vind i området da det amerikanske militærflyet styrtet i fredag kveld, men om det kan ha medvirket til ulykken, er ikke kjent.

– Det er altfor tidlig å si hvordan det har skjedd og hva som har skjedd, sier havariinspektøren.

Johnny Steinåmo i Røde Kors gjør seg klar til å bidra i arbeidet ved ulykkesstedet i Beiarn, der et amerikansk militærfly med et mannskap på fire styrtet fredag kveld. Det ble meldt savnet klokken 18.26, flyet deltok i øvelsen Cold response.

Amerikanerne vil overta

Flyet deltok i Nato-øvelsen Cold Response og var ute på et treningsoppdrag da det forsvant fra radaren. Forsvaret har uttalt at Nato-øvelsen vil fortsette som planlagt.

Hittil har norsk politi ledet etterforskningen, men amerikanerne har signalisert at de vil be om å overta ansvaret.

Ettersom flyet og mannskapet er amerikansk, men ulykken fant sted på norsk jord, har det vært nødvendig med juridisk avklaring over hvem som skal lede den videre etterforskningen.

Politiet understreker at de har et godt samarbeid med det norske og amerikanske forsvaret, og at de har en felles interesse i å finne ut hva som har skjedd.

– Det er også grunn til å tro at norsk politi vil bistå videre selv om amerikanerne overtar ansvaret, heter det i en pressemelding fra politiet.

Selv om de omkomne er hentet ut, er det mye arbeid som gjenstår på havaristedet. Dette arbeidet vil fortsette de neste dagene.

Politiet og redningsmannskaper har hatt samlingssted ved Trones Skole i Beiarn, hvor politiet også har holdt sine pressebrifinger. Foto: Annika Byrde / NTB

Flagg på halv stang

Alle Forsvarets avdelinger flagget søndag på halv stang for å minnes de fire omkomne.

– Hele Forsvaret flagger på halv stang i dag, alle våre avdelinger gjør det, sier oberstløytnant Stine Barclay Gaasland, kommunikasjonssjef i Luftforsvaret, til NTB.

Flystyrten fredag er den fjerde ulykken som har krevd menneskeliv i forbindelse med Cold Response-øvelser. Det er åttende gang at Nato-øvelsen blir arrangert.