Helsedepartementet avviser varsling av full gjenåpning fredag

Regjeringen kommer til å varsle full gjenåpning av samfunnet fredag, meldte DN. Det stemmer ikke, svarer Helsedepartementet.

NTB

Marius Wiig Holmen

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Regjeringen kommer fredag til å varsle full gjenåpning av samfunnet, skrev Dagens Næringsliv torsdag morgen.

Helse- og omsorgsdepartementet avviser overfor Avisa Oslo, Nettavisen og NTB at opplysningene stemmer.

Onsdag ettermiddag poengterte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) overfor NTB at smittetallene ser ut til å flate ut, og at r-tallet nå er under 1.

– Det er gode nyheter. Vaksiner er veien tilbake til hverdagen, og oppslutningen om vaksinasjon er veldig høy i Norge. Vi nærmer oss målet om at 90 prosent av alle voksne er fullvaksinert. Jeg håper så mange som mulig takker ja til vaksinedose to, sa han.

Han opplyste da at regjeringen i vurderingen av videre gjenåpning legger størst vekt på kapasitet i helsetjenesten og hvor mange som er vaksinert, men at de også ser på smittesituasjonen.