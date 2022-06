Støre varsler tøffere tider for manges lommebøker. Avviser tiltak for billigere drivstoff.

– Det er turbulent vær og skydekke som møter oss. Vi må nå planlegge for at det blir tøffere for mange, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden