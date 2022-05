Seksdobla påmelding til borgarleg konfirmasjon

Human-Etisk Forbunds datasystem klara ikkje handtere den enorme pågangen på fyrste dag av konfirmasjonspåmeldinga for neste år. – Hadde aldri føresett at det skulle bli eit slikt trykk, seier generalsekretær Trond Enger.

Slik såg det ut då det storma som verst på Human-Etisk Forbund sine nettsider måndag.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Måndag føremiddag skreiv BT om at det var lang kø for å melde seg på konfirmasjon til neste år hos Human-Etisk Forbund. I 12.30-tida var ventetida på nettsidene berekna til over ein time, og det var over 6000 personar i køen.

– Det har vore jamt over 1000–2000 i kø i ettermiddag også, fortel generalsekretær Enger.

Når Enger pratar med BT måndag kveld, verkar det som at han ikkje heilt trur det som har hendt. Klokka 21.30 ligg forbundet på rundt 7000 påmeldingar til neste års borgarlege konfirmasjonar. Det er over seks gongar så mange som på same tid i fjor.

– Det er klart at når vi hadde rundt 1100 på same tid i fjor, så må vi konstatere at det har vore eit enormt trykk. Vi var klar for å doble frå fjoråret, men hadde ikkje føresett noko av ein slik skala. Ingen hadde gjetta dette, seier Enger.

I forkant av årets konfirmasjonssesong, hadde forbundet om lag 13 000 påmeldingar totalt. Dagens rekordopning betyr at dei allereie er over halvvegs til det talet – etter berre ein dag.

Datasystemet takla ikkje pågangen

Som følgje av det store talet påmeldingar, har det vore eit enormt trykk på nettsidene til forbundet.

Det har medført til tekniske problem gjennom hele dagen, rett og slett fordi dataserveren ikkje har hatt kapasitet til å ta imot så mange førespurnader på ein gong. Difor har mange hamna i kø i løpet av dagen.

– Systemet klarar berre handtere så og så mange førespurnader. I fjor gjekk det veldig bra, då hadde vi god svarprosent og dei fleste fekk rask hjelp. Men det er slik med datamaskiner, vi har den kapasiteten vi har, konstaterer Enger, som fortel at dei vil evaluere dagen og sjå korleis dei skal gjere det betre til neste års opningsdag.

BT har fått fleire tips frå frustrerte foreldre, som har opplevd at deira plass i køen plutseleg endrar seg, og at dei har opplevd feilmeldingar når dei først har kome gjennom.

– Har kome igjennom no, køen opna seg etter 45 minutt, men får berre feilmelding. Så får ikkje meldt på. Mange som er fortvila over dette, meldte ein tipsar klokka 20.45.

Generalsekretæren kan roe dei som eventuelt ikkje fekk meldt på barnet sitt i kveld.

– Alle får tilbod om kurs og seremoni hjå oss. Om det fyllast opp nokre stadar, skal vi finne tidspunkt for nye kurs, seier han.

Generalsekretær Trond Enger.

– Skal vere klare for eit større trykk neste gong

På spørsmål om han og forbundet har fått negative tilbakemeldingar på det tekniske trøbbelet, svarar Enger at han sit igjen med eit inntrykk av dei fleste syntest det er flott at så mange vil konfirmere seg hjå dei. Han opplever at folk i stor grad har forståing.

– Også er det jo dei som meiner vi burde hatt endå betre kapasitet. Vi skal evaluere, dimensjonere opp og vere klar for eit større trykk neste gong, seier han.

Enger er spent på fortsetjinga. Påmeldingssesongen for borgarlege konfirmasjonar strekk seg til september, og vanlegvis kjem tyngda av påmeldingar godt uti perioden, ifylgje han.

Det ligg dermed an til rekordmange borgarlege konfirmasjonar i Noreg i 2022.

– For oss er dette fantastisk. Det er jo ein seremoni som har vorte populær, og i mykje større grad blitt ein tradisjon på lik linje med andre. Mange synest at det er ein konfirmasjon som er høgtideleg og fin, og som dei ynskjer å velje.