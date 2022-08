Kong Harald innlagt på Rikshospitalet

Kong Harald er innlagt på Rikshospitalet, der han utredes for feber. Tilstanden hans er stabil.

Kong Harald deltok i forrige uke på VM i seiling for 8-metere i Genève i Sveits.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Det opplyser Kongehuset i en pressemelding torsdag.

I forrige uke deltok kong Harald i VM i seiling. Hans mannskap i «Sira» klatret til 10.-plass da VM for 8-metere ble avsluttet lørdag.

Neste punkt på kong Haralds offisielle kalender er statsråd på slottet den 12. august.

Sist gang den 85 år gamle Kongen ble operert var i 2021, da for en skadd sene over høyre kne. Denne operasjonen var vellykket, og Kongen ble i etterkant erklært å være i fin form, ifølge Kongehuset.

Tidlig i 2020 ble Kongen også innlagt på Rikshospitalet. Årsaken den gangen var svimmelhet, og han ble skrevet ut og friskmeldt etter noen uker. Senere samme år, i oktober, ble Kongen innlagt på sykehus igjen. Da fikk han operert inn en ny biologisk hjerteklaff, og var sykmeldt ut måneden. Operasjonen var vellykket.

Det var i 2005 at kongen fikk satt inn en kunstig hjerteklaff for første gang. Slike hjerteklaffer har en levetid på mellom 10 og 15 år, og der er derfor ikke noe uvanlig i at en slik må byttes etter noe tid.

I desember 2003 fikk kong Harald diagnosen kreft i urinblæren. Den 8. desember samme år ble kreftsvulsten fjernet i det som legene betegnet som en svært vellykket operasjon.

Det er på Rikshospitalet at Konge har sin egen lege Bjørn Bendz.