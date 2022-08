Fiskeridirektoratet vurderer å avlive hvalrossen Freya

Nærgående mennesker gjør at Fiskeridirektoratet vurderer å avlive hvalrossen Freya. De frykter for skader på mennesker og for hvalrossens helse.

Freya observert i Vollen på vei sørover i Oslofjorden. Foto: Jørgen Scheel / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

– Fiskeridirektoratets vurdering er at publikums uaktsomme atferd og manglene etterfølgelse av anbefalingene fra myndighetene kan sette liv og helse i fare, sier Nadia Jdaini, senior kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet er ute i Oslofjorden med et patruljefartøy for å følge med på situasjonen. De er i dialog med politiet og veterinær for å diskutere nye tiltak.

– Vi sonderer nå ytterligere tiltak, der avliving kan være et reelt alternativ, sier Jdaini.

– Hold avstand

Hun gjentar også enda en gang oppfordringen om å holde avstand til Freya, og at man ikke må bade i nærheten av henne.

– Vi vil igjen, på det sterkeste, anbefale at publikum holder avstand der hvalrossen er observert og ikke bader med den. Det er for ens egen sikkert, og med tanke på dyrevelferden, sier Jdaini.

Det har blitt observert flere potensielt farlige situasjoner på badeplassen Kadettangen i Bærum denne uken, sier Fiskeridirektoratet, og man har sett at folk kaster gjenstander etter Freya.

Oppsøker Freya

De har også dokumentert at folk bader med hvalrossen, og at de oppsøker den ved vannkanten, sammen med barna sine, for å ta bilder.

– Det er snakk om til dels store folkemengder i alle aldre, der samtlige helt tydelig går bort fra gjeldende anbefalinger om å holde avstand. Det at hvalrossen har blitt en attraksjon, eskalerer behovet for ytterligere tiltak. Vår største frykt er at mennesker kan bli skadd, sier Jdaini.