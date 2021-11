Stortingspresidenten er åpen for å redegjøre for Stortinget om pendlerboligsaken

Stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) sier hun er «rede til å gjøre hva som helst» etter at hun misforsto pendlerboligreglene.

Stortingspresident Eva Kristin Hansen på vei gjennom korridoren fra presidentskapets kontorer på Stortinget torsdag.

Et stort antall journalister med spørsmål til stortingspresident Eva Kristin Hansen på Stortinget.

NTB

Det inkluderer å holde en redegjørelse om saken i Stortingssalen, slik flere partier har kommet med krav om.

På spørsmål fra NTB om hun er åpen for å redegjøre for Stortinget, svarer hun at hun først vil diskutere saken med de parlamentariske lederne i Stortinget.

– Jeg er rede til å gjøre hva som helst, men jeg vil snakke med dem først, sier Hansen.

Stortingspresidenten gikk klokka 11 torsdag i møte med de parlamentariske lederne. Hun understreket overfor journalistene at hun ikke hadde noe å melde før hun har snakket med dem.