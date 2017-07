TOTALSKADD: Det er usikkert om alle beboerne er ute av de to leilighetskompleksene som brenner kraftig på Støren i Sør-Trøndelag. FOTO: SCANPIX

Åtte leiligheter totalskadd etter kraftig brann på Støren

To leilighetskompleks er totalskadd etter kraftig brann på Støren og 16 beboere er evakuert. Det er stor fare for at brannen sprer seg.