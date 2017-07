Super Puma-helikoptrene har stått på bakken siden Turøy-ulykken i fjor. Om en uke oppheves flyforbudet.

Luftfartstilsynet har fått gjennomslag for alle sikkerhetskrav, ifølge TV 2. Super Puma-helikoptrene vil dermed kunne fly igjen fra 14. juli.

Statoil sier nei

Selv om flyforbudet oppheves, slår Statoil fast overfor BT at de ikke kommer til å bruke helikoptertypen i fremtiden.

– Vi har ingen planer om å ta den modellen i bruk igjen. Den er dessuten faset ut av helikopteroperatørene, sier pressekontakt Morten Eek i Statoil.

– Er det tekniske vurderinger eller hensynet til passasjerene som gjør at dere ikke vil bruke Super Puma?

– Vi har ventet på rapporten fra Havarikommisjonen, som har kommet med en foreløpig vurdering. Nå forholder vi oss til at flyforbudet er opphevet, men vi har ingen planer om å ta modellen i bruk.

– Luftfartstilsynet mener det nå er trygt å fly Super Puma. Er dere enige i den vurderingen?

– Vi forholder oss til myndighetenes vurdering, men har ingen planer om å bruke den modellen i fremtiden, sier Eek.

– Stor usikkerhet

Ifølge Luftfartstilsynet har to ting vært spesielt viktige for at forbudet skulle oppheves.

– Det ene er å redusere sannsynligheten så mye som mulig for at det kan oppstå tretthetsbrudd i planetgirene. Den andre går på å øke sannsynligheten for at det, hvis det likevel oppstår et brudd, oppdages så tidlig som mulig, forklarer direktør Lars Kobberstad i Luftfartstilsynet.

Han har stor forståelse for at det fremdeles er knyttet stor usikkerhet til helikoptertypen.

– Luftfartsmyndighetene i Norge må ta beslutninger basert på fakta og analyser, det mener vi at vi har gjort i denne saken her. Nå mener vi at det er trygt å fly denne helikoptertypen, forklarer Kobberstad.

– Dette er galskap

Rundt 20.000 offshorearbeidere er organisert i Industri Energi. De reagerte umiddelbart på nyheten om at Super Puma-forbudet blir hevet.

– Jeg er svært skuffet og overrasket. Det er galskap å oppheve forbudet før man vet hva som gikk galt med denne helikoptertypen under Turøy-ulykken, sier forbundssekretær Henrik Solvorn Fjeldsbø.

Han sier Industri Energi kommer til å ta kontakt med både oljeselskap og helikopteroperatører i et forsøk på å hindre at helikopteret igjen kommer i bruk.

– De maskinene bør stå på bakken. Jeg forventer at vi kommer til å få mange reaksjoner fra våre medlemmer i dagene fremover, sier Fjeldsbø.

Bristow: – Vårt flyforbud gjelder ennå

Helikopterselskapet Bristow sier de ikke vil igangsette flyginger med Super Puma selv om forbudet oppheves.

– Vi har akkurat fått denne informasjonen, og tar det til etterretning. Men det forandrer ingenting for oss foreløpig. Som selskap har vi fremdeles et flyforbud mot Super Puma, sier daglig leder Heidi Wull Heimark.

Selskapet har rundt 250 flyginger til og fra norsk sokkel hver eneste uke.

– Vi kommer til å bruke god tid på å gå gjennom begrunnelsen og gjøre våre egne vurderinger, sier Heimark.