Politiet sier de har avdekket en praksis der ukjente menn forsøker å kjøpe sex av mindreårige jenter på sosiale medier.

– Vi har avdekket et nytt område, og det gjelder kjøp av sex av barn som kanskje skjer i en større utstrekning enn vi var klar over, sier politijurist Marianne Høyer i Trøndelag politidistrikt til NRK.

Politiets funn har kommet i forbindelse med overgrepssaken mot en mann i 40-årene fra Trondheim, som kan ha etterlatt seg så mange som 50 ofre.

Politiet har oppdaget at unge norske jenter kontaktes via sosiale medier som Instagram. Jentene som kontaktes, har ofte åpne profiler med bilder og informasjon om Snapchat-bruker.

– Det vi ser i denne saken her er at man så går over på Snapchat og oppretter en direkte kontakt der, sier Høyer.

Politiet sier mennene ber om alt fra samleie, til bilder og andre tjenester som kan likestilles med overgrep. Nå etterlyser de mer aktive foreldre som regulerer barnas bruk av sosiale medier.

– Det jeg ønsker er at foreldre må ha mer interesse for hva ungene gjør på nettet. Det at barn har åpne profiler gjør dem enda mer sårbare, sier Audun Vårvik ved forebyggende avdeling i Trøndelag politidistrikt.