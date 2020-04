Oppdatert: Dagens viktigste saker om koronautbruddet

Strid om barnehageordning for samfunnskritiske yrker. Og: Slik skal de få folk til Bergen sentrum igjen.

Publisert Publisert Nå nettopp

Nedgangen i antall innlagte koronapasienter i Norge fortsetter. Lørdag var tallet 148, 17 færre enn fredag. 163 er meldt døde i Norge så langt.

Du kan følge siste utvikling i vår direktedekning, og alle artikler vi har skrevet om koronaviruset finner du samlet her.

Vi har også et eget direktestudio der vi følger utviklingen i resten av verden.

Vil du ha denne daglige oppdateringen rett i innboksen? Meld deg på her.

1. Strid om barnehageordning for samfunnskritiske yrker

Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix

Frem til nå har barnehagene vært forpliktet til å ha et fullverdig tilbud til barna som har to foreldre i samfunnskritiske yrker. Denne ordningen har byrådet i Bergen bestemt seg for å fjerne når barnehagene åpner mandag.

Viseadministrerende direktør i Helse Bergen, Randi-Luise Møgster, mener kommunen likevel må finne rom til å videreføre barnehageordningen.

– Vi er uenige og mener kommunen har feiltolket loven, sier hun.

Helse Bergen skrev fredag ettermiddag en e-post til Helse Vest, der de klager på avgjørelsen. Også Helse Førde har gjort det samme, bekrefter Helse Vest.

Les mer her.

2. Sykehjemsansatte isolerer seg selv hjemme

Foto: Tor Høvik

Som ansatte på sykehjem er de vant til å takle sykdom og død. Men det som skjer nå, er ulikt alt annet de har opplevd på jobb, synes sykepleier Camilla Fossberg og hjelpepleier Gro Johannessen på Betanien i Fyllingsdalen.

Der er syv ansatte og ti beboere smittet. Tre beboere har dødd av covid-19.

– Hjemme har jeg valgt å bo på gjesterommet. Barna får se meg, og vi spiser middag sammen, men jeg holder avstand. Jeg sier til barna at pappa gir dem klemmer fra meg, sier Fossberg, og legger til:

– Jeg jobber med de sykeste av de syke og vil at familien min skal holde seg frisk.

Les mer her.

3. Slik skal de dra folk til Bergen sentrum igjen

Foto: Bård Bøe

Lørdag var det butikkåpning for Bergans i Strandgaten. Åpningen skulle vært 25. mars, men ble utsatt da viruset slo til. Butikken har foreløpig innskrenket åpningstid og slipper inn begrenset med kunder om gangen.

– Vi kjenner oss litt gærne som åpner butikk nå, spøker butikksjef Jørgen Emil Marchmann-Jensen.

Bergen sentrum er særlig hardt rammet av koronarestriksjonene.

Blant butikker som har holdt åpent, melder flere om opptil 90 prosent omsetningssvikt, ifølge Bergen Næringsråd. Nå foreslås gratis parkering og ekstra billig buss og bane for å dra folk tilbake til sentrum.

Les mer her.