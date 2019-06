SAS dropper sin rolle i PR-kampanjen om Sommarøy i Troms etter at Innovasjon Norge denne uka gjorde det kjent at det var de som sto bak kampanjen.

Historien om lille Sommarøy i Troms som skulle bli en «tidsløs sone i nord», har gått verden rundt. Men ideen om å knuse klokker og glemme tiden ble ikke til på et folkemøte organisert av en lokal primus motor. Det var statlige Innovasjon Norge som sto bak og som brukte en halv million kroner på å få fart på fortellingen om de «tidløse» øyboerne, meldte NRK denne uka.

– Det er beklagelig. Men innledningsvis har vi hele tiden hatt en forståelse av at dette var en genuin og sann historie fra Sommarøy som utgangspunkt, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til NRK.

Innstiller kampanjen

Han sier flyselskapet har sett de kritiske kommentarene og hørt Innovasjon Norge sterkt beklage at det ikke var bekjentgjort hvem som var avsender av kampanjen.

– I lys av det har vi besluttet å innstille vår del av kampanjen i felles forståelse med Innovasjon Norge, sier Johansen. Han forteller at SAS ennå ikke hadde startet arbeidet med det som skulle være selskapets rolle i kampanjen.

Ifølge den danske avisen Politiken har også de besluttet å avslutte et samarbeid med Innovasjon Norge.

Beklager

Innovasjon Norge har beklaget stuntet.

– Vi skal være en åpen, transparent og pålitelig aktør, og derfor tar vi denne saken svært alvorlig. Vi går nå gjennom rutinene våre for kampanjer av denne typen, sa administrerende direktør Håkon Haugli i en pressemelding onsdag.

Saken om den tidsløse sonen spredde seg over hele verden, og nå har også nyheten om at det hele var usant gått verden rundt – til kritikk fra flere hold.

Amerikanske Forbes hevder at Norges rykte som forbilde i kampen mot falske nyheter er «revet i filler», ifølge NRK , mens russiske Sputnik News , som selv flere ganger har blitt beskyldt for å spre falske nyheter, kaller Innovasjon Norge et «statlig styrt markedsføringsbyrå».