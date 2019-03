Både våt snø og nysnø fører til økt snøskredfare over store deler av landet fredag.

Varslingstjenesten Varsom.no melder fredag om betydelig snøskredfare over store deler av landet. Unntakene er Hallingdal, Vest-Telemark, Heiane og Nordenskiöld Land på Svalbard. Der er faregraden moderat.

På Sunnmøre vil mildværet trekke høyere opp i fjellet og gi fare for våte skred. Dette gjelder også for Hardanger og Voss. I store deler av Nord-Norge, Vestlandet og det sentrale Sør-Norge kan naturlig utløste skred ventes.

Så langt i vinter har sju personer omkommet som følge av snøskred. Det gjør årets skredvinter til den dødeligste på fem år. Kun den siste uken har det skjedd flere skredulykker rundt om i landet.

Onsdag ble to personer tatt av et snøskred i Lofoten, etter at et skred gikk i Vågan kommune, og en person ble skadd. Tirsdag gikk det et snøskred i Hemsedal, uten at noen ble tatt. Forrige lørdag ble fem personer tatt av et snøskred på Kvaløya i Troms, og en mann ble alvorlig skadd som følge av hendelsen.

Snøskredvarslingen ber folk om å unngå ferdsel i skredterreng.