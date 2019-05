Verdens helseforsamling (WHA) har vedtatt en resolusjon som oppfordrer 194 medlemsland til å offentliggjøre sine reelle legemiddelpriser.

Landene har ikke forpliktet seg til å offentliggjøre prisene. I en uttalelse sier helseminister Bent Høie (H) at han er glad for denne resolusjonen, som han mener er et viktig første skritt.

– Resolusjonen er et uttrykk for en felles vilje til økt åpenhet om priser, kostnader og forskningsresultat for legemidler. Det er bra at vi nå har en internasjonal konsensus for å endre denne situasjonen, sier helseminister Høie.

Bergens Tidende har fulgt saken om legemiddelpriser over lang tid.

Selgers marked

Verdens helseorganisasjon (WHO) arrangerer Verdens helseforsamling (WHA), som er WHOs øverste myndighet. Helseministre fra medlemslandene deltar når felles avgjørelser diskuteres og eventuelt vedtas.

I år diskuterte 194 medlemsland en resolusjon som har til hensikt å bidra til mer åpenhet i markedene for legemidler. De økte prisene på nye legemidler de siste årene svekker pasientenes tilgang til behandling, samtidig som produsenter aktivt benytter mulighetene til å ta ulike priser i ulike land.

Ifølge Helsedepartementet har Norge deltatt aktivt i forhandlingene og tatt til orde for åpenhet både om legemiddelpriser, kostnader og forskningsresultat. Det endte med en resolusjon som uttrykker enighet om vilje til økt åpenhet og oppfordrer medlemslandene til å offentliggjøre sine reelle legemiddelpriser.

Kan ikke gå alene

Helseminister Høie sier det viktig å sikre at vi har god tilgang til legemidler i Norge, og at det er derfor felles resolusjoner i WHA er ekstra viktige for Norge.

– Vi er et lite land, mens markedene for legemidler er globale. Det medfører at ensidige nasjonale tiltak i Norge kan svekke pasientenes tilgang til legemidler. Derfor vil vi, i samarbeid med andre land, jobbe for at denne viljen omsettes i faktisk handling, sier Høie.