Søndag fant en kvinne en død hund som var blitt dumpet i en søppelkonteiner på parkeringsplassen ved skolen i Aurland i Sogn og Fjordane.

– Det er helt hjerterått, sier kvinnen til den lokale nettavisen Porten.

Kvinnen, som ønsker å være anonym, opplyser at hun har meldt saken til politiet.

– Jeg håper at noen melder seg, eller at noen som kanskje savner en hund kan få vite hva som har skjedd. Jeg ville i alle fall likt det, hvis jeg savnet kjæledyret mitt, sier kvinnen til avisen.

Det er ikke kjent hva som er årsaken til at hunden ble dumpet i søppelkonteineren.

Anne Johanne Bjordal i Dyrebeskyttelsen i Sogn og Fjordane sier til NRK at hun ikke er kjent med lignende tilfeller i distriktet. Det har imidlertid vært flere tilfeller hvor katter har blitt dumpet, og hun mener det minner om en «bruk-og-kast-mentalitet» når det gjelder dyrehold.

– Selv om jeg vet at mange tenker slik, kan jeg ikke forstå det. Om du har et dyr, er du jo glad i det dyret, og da tenker jeg at det er naturlig å gi dem en verdig avslutning også, sier Bjordal til NRK.