Venstre-profilen Abid Raja sier han burde brukt begrepet «fremmedgjørende retorikk» i stedet for «brun propaganda» da han kritiserte Frp-utspill.

Han fikk spørsmål om kronikkene og uttalelsene som har skapt storm den siste tiden, da han landet på Gardermoen onsdag.

– Jeg burde der brukt begrepet «når de fremmer fremmedgjørende retorikk». Jeg tror innholdet er det samme, sa Raja.

Han gjentok i grove trekk budskapet fra sin Facebook-post tirsdag.

– Det var overhodet ikke i mine tanker at det begrepet skulle knyttes opp mot nazismen. Det var ikke min intensjon. Det falt meg ikke inn i det hele tatt.

Etter at kronikken vakte voldsomme reaksjoner fra Frp, skrev Raja på Facebook at «fargesetting til propaganda og Hitlers brune skjorter var aldri – ALDRI – i mine tanker, men som en referanse til fargen og grumset i måten retorikken serveres».

Ikke fornøyd med Solbergs svar

I sin siste kronikk i Aftenposten tirsdag utfordret Raja statsminister Erna Solberg (H) direkte:

– Kjære statsminister, dette aksepterer jeg ikke. Nok er nok. Det stinker av Frps retorikk. Det er ingen anstendighet i Siv Jensen og Sylvi Listhaugs ordbruk. Hvilke verdier mener statsministeren at vi skal stå for?

– Å kalle dette brunlegging og den typen karakteristikker er helt unødvendig i et regjeringssamarbeid. Jeg mener han gjør en del feil i måten han skriver artikkelen sin på når det gjelder mitt engasjement og hva jeg har gjort, ikke minst i spørsmålet om inkludering, svarte Solberg.

Onsdag fikk Raja spørsmål om han var fornøyd med svaret fra Solberg.

– Nei, det er jeg ikke, sa han.

– Det er ikke at statsministeren og jeg er uenige dette handler om. Jeg tror hun er helt enig i dette. Hun har virkelig bidratt til å legge det begrepet dødt og skal ha honnør for det, sa Raja om ordet «snikislamisering».

Frp-leder Siv Jensen trakk fram ordet i en kronikk i VG rett før valget.

Raja viste til at både Jensen og Solberg i kraft av sine roller har et helt spesielt ansvar for å være politiske ledere for hele befolkningen.

Avviser lederkamp nå

Raja landet i Oslo etter en reise i Etiopia og Malawi med Stortingets utenriks- og forsvarskomité. På et omfattende pressemøte på Gardermoen fikk han også en rekke spørsmål om hvorvidt han nå posisjonerer seg for å utfordre Trine Skei Grande om vervet som Venstre-leder.

– Jeg har sagt til henne med all tydelighet at dersom du ønsker å fortsette, skal jeg støtte det fullt ut, jeg skal stille meg bak deg. Dersom Trine Skei Grande ønsker å fortsette, står jeg bak henne som leder. Vi kan gjenreise dette partiet, sa han.

Presset har økt mot Grande etter at Venstre bare fikk 3,9 prosents oppslutning i lokalvalget. Både Grande og nestlederne Terje Breivik og Ola Elvestuen, som sammen har styrt Venstre siden 2012, er på valg på partiets landsmøte i april.

Raja understreket at valgkomiteen nå må få jobbe med lederkabalen i fred. Han fikk også spørsmål om hvorvidt han har ambisjoner om å bli leder i Venstre.

– Jeg tror alle vi som melder oss inn i partipolitikken, har ganske høye ambisjoner, fordi vi ønsker å gjennomføre den politikken vi tror på.