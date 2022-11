Ansatt skal ha fått barn til å ha sex med hverandre på ungdomsklubb i Rogaland

En 19 år gammel mann fra Rogaland er tiltalt for seksuelle overgrep mot flere mindreårige jenter og gutter mens han var ansatt som ungdomsarbeider.

Den 19 år gamle mannens forsvarer, advokat Brynjar Meling, sier at tiltalte erkjenner straffskyld for de fleste forholdene han er tiltalt for.

NTB

19-åringen skal ha voldtatt flere av de fornærmede, skriver Stavanger Aftenblad.

Forholdene som danner grunnlaget for tiltalen, skal ha skjedd over en periode på ett år mens han var ansatt som ungdomsarbeider i en kommune i Rogaland. Det skal ha vært på ungdomsklubben han kom i kontakt med de fornærmede i saken.

Tiltalte ble pågrepet i mars i år. Rettssaken mot 19-åringen er foreløpig ikke berammet. Ifølge tiltalen er 17 mindreårige fornærmet i saken, hovedsakelig gutter.

Ett av lovbruddene han er tiltalt for, er at han skal ha fått to barn til å ha sex med hverandre på ungdomsklubben.

Under fengslingsmøter har tiltalte erkjent at han har forgrepet seg direkte på flere barn. Enkelte voldtekter skal ha skjedd på ungdomsklubben – andre over nettet. På Snapchat utga 19-åringen seg ofte for å være ei jente, ifølge Aftenbladet.

Ungdomsarbeideren er også tiltalt for flere voldtektsforsøk. Han er tiltalt for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, for å ha foretatt seksuelle handlinger med barn under 16 år, samt for seksuelt krenkende atferd.

– Tiltalte kommer til å forklare seg i detalj om hver enkelt post i tiltalen, slik at retten får et best mulig grunnlag for å avgjøre saken. De fleste forholdene erkjenner han straffskyld for, sier 19-åringens forsvarer, advokat Brynjar Meling.