Streiken trappes opp: 20 nye barnehager i Bergen rammes

Fagforbundet og Utdanningsforbundet tar ut over 500 nye medlemmer i streik fra 14. november. Da vil det totalt være over 3.600 barnehageansatte i streik.

NTB

Erlend Langeland Haugen

– Dette er en kamp vi må ta nå. Vi gir oss ikke før ansatte i PBL-barnehagene får like god pensjonsordning som de har i offentlige og andre private barnehager, sier Anne Green Nilsen i Fagforbundet, Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet og Trond Ellefsen i Delta i en pressemelding.

– Vi vet at det er mange foreldre og barn som blir rammet. Det er beklagelig, men vi takker for all støtten vi har fått, spesielt fra alle foreldre med barn i barnehagene, sier de.

Fagforbundet tar ut 276 nye medlemmer og Utdanningsforbundet 236, noe som vil føre til at flere barnehager må stenge driften helt. Det nye uttaket har flest i Oslo og Bergen. I tillegg er Bærum, Sandnes, Trondheim, Bodø, Ullensaker og Øygarden med i neste ukes opptrapping. Delta tar ikke ut flere i streik i denne runden.

Ifølge Utdanningsforbundets liste blir følgende barnehager tatt ut i streik fra og med mandag 14. november:

Bergen:

Akrobaten barnehage

Espira Grønnestølen barnehage

Espira Helldalsåsen barnehage

Espira Rambjøra barnehage

Espira Rå barnehage

Espira Solknatten barnehage

Espira Ulsetskogen barnehage *

Kidsa Allestadhaugen *

Kidsa Øvre Sædal *

Liland barnehage Bergen

Læringsverkstedet barnehage avd Blomsterdalen

Læringsverkstedet barnehage avd Fana gårds- og friluftsbarnehage

Læringsverkstedet barnehage avd Kanutten

Læringsverkstedet barnehage avd Krokusbakken

Læringsverkstedet barnehage avd Kvernabekken

Læringsverkstedet barnehage avd Midtunbråtet DoReMi

Læringsverkstedet barnehage avd Steinsvikkroken

Læringsverkstedet barnehage avd Åsane gårds- og friluftsbarnehage

Læringsverkstedet Kjøkkelvik barnehage

Læringsverkstedet Søreidtunet barnehage

Myren gårdsbarnehage

Senterhagen barnehage

Vindharpen barnehage

* Ved disse barnehagene er det også ansatte i streik allerede.

Øygarden:

NLM barnehage i Øygarden avd Blomvåg barnehage

NLM barnehage i Øygarden avd Toftøy barnehage

Før det siste uttaket var 52 barnehager i Vestland (se listen her) rammet. Fra og med mandag vil det gjelde 74 barnehager.

Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta avholdt tidligere i november en felles streikemarkering utenfor Stortinget. Nå trappes streiken opp.

Mot tvungen mekling

Om ikke partene i barnehagestreiken tar initiativ til å løse konflikten, blir det møte hos Riksmekleren tirsdag neste uke.

Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta tok onsdag ut 731 nye medlemmer i streik, etter at partene tirsdag gikk fra hverandre uten løsning på konflikten. Totalt er over 3100 barnehageansatte ute i streik nå.

– Ettersom vi ikke lyktes i går, er neste skritt nå tvungen mekling 15. november, sier forhandlingsleder Anne Green Nilsen i Fagforbundet til NTB.

Tirsdag neste uke vil streiken ha pågått i 30 dager, og da plikter Riksmekler å kalle partene inn.

– Vi vil møte der med et klart ønske om å løse konflikten, sier Green Nilsen, og utelukker ikke muligheten for at partene klarer å få til noe før det.

– Parter snakker, og parter prøver.

– Vil ha løsning raskt

Den siste opptrappingen rammer barnehager i Bergen, Bodø, Sandnes, Karmøy, Askøy, Øygarden, Trondheim, Ullensaker, Stavanger, Skien og Oslo. PBL (Private Barnehagers landsforbund) har onsdag et møte med 2000 medlemmer om status i konflikten.

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i PBL, Marius Iversen, sier til NTB at hver dag med streik er én dag for lenge.

– Medlemmene er utålmodige og vil ha en løsning raskt. De er mer enn villige til å ta opp dialogen om det er noe å snakke om, sier Iversen, men understreker at fagforeningene må ta ansvar for streiken og at den rammer såpass mange.

Partene i konflikten har anklaget hverandre for manglende vilje til å finne en løsning.