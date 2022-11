Saken mot komiker Atle Antonsen er henlagt

Oslo statsadvokatembeter henla fredag saken mot komiker Atle Antonsen som gjelder hatefulle ytringer fremsatt mot Sumaya Jirde Ali 23. oktober i år.

NTB-Dag Kjørholt og Kenneth Kandolf Haug

I beslutningen om henleggelse skriver statsadvokat Ingelin Hauge blant annet at det ikke bare må slås fast at Antonsen rent faktisk fremsatte utsagnet «du er for mørk til å være her» på Bar Boca i Oslo.

«Det må finnes bevist at han har handlet med den nødvendige grad av skyld, ved at han forsettlig eller grovt uaktsomt har forhånet Ali», skriver hun.

Hauge har derfor vurdert det slik at ytringen ikke er kvalifisert krenkende i den sammenhengen den er fremsatt.

«Det foreligger derfor rimelig tvil om hvorvidt vilkårene for straff etter straffeprosessloven paragraf 185 (om hatefylle ytringer, red.anm.) er oppfylt. Saken blir derfor å henlegge etter bevisets stilling, skriver statsadvokaten videre.

Det samme gjelder spørsmålet om hensynsløs atferd. Hauge mener det ikke kan bevises at Antonsen har hatt forsett om å være hensynsløs, skremmende eller plagsom overfor Ali.

– Forstår belastningen

– På Atles vegne ønsker jeg å formidle at det han er mest opptatt av nå, er at denne henleggelsen ikke medfører mer ubehag for Sumaya Jirde Ali enn det hun allerede har opplevd, sier hans advokat Marianne Klausen til NTB fredag kveld.

Hun legger til at Atle Antonsen har vært klar på at det aldri har vært snakk om bevisste hatefulle ytringer i denne saken.

– Det endrer likevel ikke det faktum at han oppførte seg forferdelig dårlig denne kvelden. Atle forstår at saken har vært og fortsatt er en stor belastning for de involverte, uansett hvordan statsadvokaten har vurdert saken, sier hun.

Melding på Facebook

Onsdag skrev samfunnsdebattanten og forfatteren Sumaya Jirde Ali (24) på Facebook om en episode hun politianmeldte Antonsen for. Hendelsen skjedde på utestedet Bar Boca i Oslo for få uker siden. Komikeren ble anmeldt for hatefulle ytringer og hensynsløs atferd.

«Dette er en historie jeg har båret på i tre uker. Jeg har vært i tvil om jeg skal fortelle den, og jeg er det ennå. Nå gjør jeg det», skriver hun i et lengre innlegg der hun beskriver detaljert hvordan hun opplevde hele hendelsen.

Klage fra Antirasistisk Senter

VG har vært i kontakt med Sumaya Jirde Alis venninne Hasti Hamidi som har vært tett på henne den siste tiden. De ønsker ikke å kommentere saken.

– Jeg er overrasket over det. Som jeg har sagt tidligere, mener jeg det å si «dra tilbake til Somalia eller Afrika» er nok til å dømme som hatefull ytring, sier daglig leder Hatem Ben Mansour ved Antirasistisk Senter til TV 2.

Mansour sier det er underlig at politiet henlegger saken. Det som gjør saken spesiell, er konteksten rundt, sier han.

– Hvis ikke dette er hatytringer, begynner jeg å lure på hva de mener er hatytringer i Oslo-politiet, sier Mansour og legger til at Antirasistisk Senter vil klage på henleggelsen.