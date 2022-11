Mann dømt til to års fengsel for kirke-hærverk og likskjending i Grimstad

En mann er dømt til to års fengsel for hærverk og likskjending i Fjære kirke i Grimstad. Han må også betale over 2 millioner kroner i erstatning.

NTB

Mannen i 40-årene sto i Agder tingrett tiltalt for innbrudd, hærverk og likskjending i Fjære kirke 29. oktober i fjor.

Mandag er det klart at mannen er dømt til to års fengsel, skriver NRK. I tillegg dømmes han til å betale en erstatning på over 2,2 millioner kroner.

Mannen utførte hærverk på en rekke gjenstander av historisk, nasjonal og religiøs verdi – blant annet kirkens døpefont, som er fra 1300-tallet, skriver Fædrelandsvennen

I tillegg tok mannen seg ned i gravkammeret under alteret i Fjære kirke, hvor det ligger godt bevarte mumifiserte lik helt tilbake fra slutten av 1600-tallet, skriver avisen.

Avisen skriver at mannen skal ha åpnet flere av kistene i krypten og påført skade på et eller flere av likene.