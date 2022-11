Næringsministeren vil skrote brukthandelloven

Det haster å omstille samfunnet i en mer bærekraftig retning, mener næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). Derfor vil han skrote brukthandelloven.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) vil skrote brukthandelloven.

NTB

– Bruk- og kastsamfunnet er ikke bærekraftig, og vi vil gå etter alt som hindrer overgangen til en sirkulær økonomi, sier Vestre i en pressemelding.

Brukthandelloven skaper utfordringer for mange som driver med brukthandel. Loven krever blant annet at man søker tillatelse fra politiet, fører protokoll over klær og varer og oppbevarer dem i 14 dager før de blir lagt ut for salg.

Endrede handlevaner

– Måten vi handler på har endret seg de siste årene, med nye salgskanaler og interesse for gjenbruk. Jeg vil skape et regelverk som er tidsriktig, samtidig som det forhindrer omsetning av stjålne varer og annen uønsket virksomhet. Dette haster, understreker næringsministeren.

Dagens brukthandellov er fra 1999, og formålet er å forebygge omsetning av tyvegods. Loven skal også gjøre arbeidet til politiet med å oppspore slike gjenstander lettere.

I 2019 sendte Nærings- og fiskeridepartementet forslag om å oppheve brukthandelloven på høring. Flere aktører støttet forslaget, men mange var også imot på grunn av bekymring for at manglende mulighet for tilsyn og kontroll kunne føre til økt økonomisk kriminalitet.

– Fint for frivillige

– Dette er en fin julepresang til frivillige virksomheter som driver med bruktsalg. Brukthandelsloven har vært et stort problem for butikker som driver med bruktsalg, sier direktør for bransjepolitikk Jarle Hammerstad i Virke til NTB.

Han påpeker at loven ikke er et problem for frivillige virksomheter, men for alle butikker som driver med bruktsalg fordi prosessene blir til tidssluk og krevende.

– Loven er ment å motvirke heleri, men har aldri vært tilpasset butikker som driver bruktsalg, ikke minst de frivillige, sier Hammerstad.