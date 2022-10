NRK avlyser hijab-debatt

Debatten på NRK avlyser temaet de skulle debattere tirsdag kveld, opplyser programleder Fredrik Solvang.

Programleder Fredrik Solvang i NRKs Debatten. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

I et Instagram-innlegg tirsdag skriver han at det skjer på bakgrunn av mange reaksjoner på Instagram, der mange var kritiske til planene om en hijab-debatt.

– Vi har fått så mange tilbakemeldinger at det ikke er relevant eller greit å debattere hijab i lys av Iran-demonstrasjonene, at vi ikke går videre med planleggingen fram mot kveldens Debatten, heter det i innlegget.

– Så vi må finne nytt tema til i kveld, kommenterer Solvang.

På Instagram mandag spurte Solvang om hvilke stemmer de burde ha dersom de skulle diskutere hijab i Norge i lys av Mahsa Aminis død og hijabpåbudet i Iran og andre islamistiske land.

Tirsdag formiddag var det kommet over 330 kommentarer på innlegget, mange av dem reagerer negativt og mener bruddene på menneskerettigheter og kvinners rettigheter handler om så mye mer en bare hijab.

På Instagram skrev Solvang at de ikke skulle redusere frihetskampen og en gryende revolusjon i Iran til et spørsmål om for eller mot hijab, men at de mente de måtte ta tak i det som utløste protestene, nemlig håndhevelsen av et religiøst påbud om å dekke til håret.