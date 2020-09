Regjeringen innfører ekstra omsorgsdager dersom skolen blir stengt

Regjeringen innfører en egen ordning for foreldre som har brukt opp kvoten med omsorgsdager, dersom barnas skole eller barnehage blir stengt.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier foreldre som har brukt opp sine omsorgsdager, vil få flere dager dersom skolen eller barnehagen blir koronastengt. Foto: Jil Yngland / NTB

NTB

– Vi innfører ekstra omsorgsdager, eller sykt barn-dager som folk flest kjenner det som, ved lokale utbrudd, dersom skoler og barnehager må stenge, sa arbeids- og inkluderingsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) på en pressekonferanse tirsdag.

–Lokalt kan det bli behov for å stenge hele skoler. Det kan bety at noen foreldre har brukt opp den nye kvoten som ble innført 1. juli. Regjeringen innfører derfor en egen ordning der foreldre får omsorgsdager ved behov, under forutsetning av at kvoten er oppbrukt og skolen blir stengt, sa Isaksen.

Retten til omsorgsdager ble utvidet i vår og justert i sommer. Alle foreldre har fått full årskvote for siste halvår av 2020 (fra 1. juli til 31. desember). Denne kvoten må brukes opp først. Dersom det kommer lokale utbrudd og stengninger etter at kvoten er brukt opp, får foreldre flere omsorgsdager.

– Samtidig er det viktig at både arbeidsgivere og arbeidstakere er fleksible i den situasjonen vi er i nå. Mange foreldre har mulighet til å jobbe hjemmefra og enda flere har mulighet til mer fleksibel arbeidstid. Flest mulig som kan jobbe hjemmefra, bør benytte seg av det, sier Isaksen.