To nordmenn pågrepet i Nederland

To norske borgere er pågrepet i Nederland i forbindelse med en skyteepisode. Utenriksdepartementet vil ikke kommentere hva saken dreier seg om.

Nederlandsk politi har pågrepet to norske borgere. Illustrasjonsbilde. Foto: Peter Dejong / AP / NTB

NTB

Ifølge den nederlandske avisen NH Nieuws skjedde pågripelsen natt til fredag i Amsterdam av en kvinne (25) og en mann (28) etter en skyteepisode i Bergen aan Zee i nærheten av Alkmaar tirsdag.

Det var en 45 år gammel colombiansk mann som ble skutt på en parkeringsplass i byen tirsdag. Han døde senere på sykehus. Seks colombianske statsborgere i alderen 29 til 54 ble også pågrepet natt til fredag.

Alle de pågrepne er varetektsfengslet med brev- og besøksforbud og kan bare kommunisere med advokat.

– Utenrikstjenesten er kjent med at to norske borgere skal være pågrepet i Nederland. Vi vil i samsvar med fast praksis tilby dem konsulær bistand i henhold til gjeldende rammer og retningslinjer for konsulær bistand til norske borgere som blir fengslet i utlandet, sier pressetalsperson Ragnhild Håland Simenstad i Utenriksdepartementet til NTB.