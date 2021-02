Folk sliter med å forstå smitteverntiltak: – Det er mange og detaljerte regler, og de skifter fort

Fargekoder, tall, bokstaver og sirkler. Det er ikke rart at folk lurer, synes forskerne.

Harald Sønju og Svein Slupphaug fant ikke ut om de «har lov» til å ta en tur til Bærum. Foto: Tomm W. Christiansen

Kompisene Harald Sønju og Svein Slupphaug går tur ved Operaen i Bjørvika. De synes begge det er vanskelig å følge med på hva som er lov og ikke.

– Det er mange og detaljerte regler, og de skifter fort. Det er snakk om ringer, soner, farger og mange ting. Alt dette gjør det vanskelig å holde kontroll, sier Sønju.

Han hadde nylig tenkt seg en tur til Bærum for å gå tur med noen venner der. Kona mente at det ikke var lov. De prøvde å finne svar på nett, men måtte til slutt gi opp.

Folk blir forvirret

– Det er en kommunikasjonsutfordring. Mange kan slite med å forstå når det brukes fargekoder, tall og sirkler, sier Dag Wollebæk.

Han er forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Sammen med kolleger har han undersøkt befolkningens holdning til smitteverntiltakene i to omganger. Første gang var på vårparten, den andre gangen i månedsskiftet oktober/november.

– Nye tall fra Helsedirektoratet viser at støtten til tiltakene er fallende, sier Wollebæk.

Da forskerne spurte om det er vanskelig å holde seg oppdatert om reglene for smittevern, svarte 38 prosent at de var delvis enig i det. 11 prosent var helt enige.

– For de fleste ville det nok vært enklere om man hadde en app, eller et annet sted hvor man kunne finne enkel informasjon om hva som er lov og hva som frarådes, sier forskeren.

– Vi finner også at de som sliter med å holde seg oppdatert, også er mer kritiske til tiltakene, sier han.

«Nei, du har ikke lov!»

Tilbake ved Operaen forteller Svein Slupphaug at han og kona pleier å diskutere hva som er lov og hva som er anbefalinger. Han mener mye er ment som råd.

– Da sier hun: «Nei, du har ikke lov!» Det skaper litt problemer, sier han.

Sønju savner de vanlige turene på teater og kino. Han er pensjonist, og sånn sett blitt vant til å være hjemme uten at det skjer så mye.

– Jeg er så heldig at jeg har statslønn og hjemmekontor, men uten arbeidsoppgaver, smiler Sønju.

Stor tillit

Forsker Katerini Storeng ved Senter for utvikling og miljø på Universitetet i Oslo sier at nordmenn har stor tillit til både hverandre og myndighetene.

– Jeg tror også myndighetene har vært flinke til å kommunisere, ikke minst har de vært åpne om usikkerhet. Der skiller de seg ut fra flere andre land, hvor myndighetene virker mer skråsikre.

Hun viser til vaksineskepsisen i for eksempel Frankrike. I USA sier opptil en tredjedel at de ikke vil ta vaksinen. I Nederland og Tyskland har det vært demonstrasjoner mot tiltakene.

Men hun er ikke overrasket om det er en voksende tretthet når det gjelder tiltak.

– Jeg synes selv det kan være vanskelig å følge med, sier hun.

Høie forstår at det er vanskelig

– Jeg forstår veldig godt at når det skjer endringer i smittesituasjonen og tiltak, så tar det tid før folk får satt seg inn i det, sier helseminister Bent Høie til NTB.

– Ring 1 og ring 2 er kun geografiske betegnelser. Hvilket tiltaksnivå som velges for ring 1 og ring 2 er avhengig av alvorligheten i smitteutbruddet. Det er fire tiltaksnivåer som kan benyttes. Disse er A (særlig høyt tiltaksnivå), B (høyt tiltaksnivå), C (ganske høyt tiltaksnivå) og D (noe høyt tiltaksnivå), skriver regjeringen i pressemeldingen om tiltakene på Østlandet.

Blir hardere tone

Professor Øyvind Ihlen ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo har to prosjekter på gang om pandemi og kommunikasjon. Han sier at målingene fra vårparten og høsten i fjor viser at tilliten til politikerne var veldig høy da pandemien kom i fjor vinter. I høst var den sunket noe.

– Det er som ventet. Vi kan regne med at tilliten stiger når vi rammes av en slik krise, og synker noe etter hvert. Samtidig ser vi at tilliten til helsemyndighetene er ganske stabil, sier han.

Etter at den politiske diskusjonen i fjor var preget av stor enighet, regner han med at det blir hardere fronter i år. Det skyldes ikke minst at politikerne skal drive valgkamp.

– Politikerne får et sterkere markeringsbehov. Det er jo ikke godvilje som kjennetegner en valgkamp. At vi får mer diskusjon kan jo også være av det gode.

Ihlen mener det er helt normalt at vi opplever en tiltakstretthet.

– Man kan ikke stå i dette veldig lenge. Noen grupper har det mye vanskeligere enn andre. Særlig for ungdom begynner slitasjen å bli merkbar.