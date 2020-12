Forsvaret reduserer fregattseiling etter Helge Ingstad-rapport

Forsvaret reduserer seilingsaktiviteten til fregattene i starten av 2021 for å følge opp sikkerhetstilrådinger i en fersk rapport om Helge Ingstad-forliset.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Tre fartøyer blir liggende på Haakonsvern i januar, mens fregatten KNM Otto Sverdrup forberedes for å seile på øvelse i Storbritannia, opplyser Forsvarsdepartementet til NTB.

– Det påpekes at alle fregattene er sertifisert og sjødyktige. Like fullt utgjør summen av avvik som påpekes i havarikommisjonens utkast til delrapport 2, at vi utarbeider en samlet vurdering som vil danne grunnlag for vårt videre arbeid innen kompetanse, prosedyrer og tekniske forhold, opplyser forsvarssjef, general Eirik Kristoffersen til NTB.