Journalister får Nobels fredspris

Fredag kunngjorde Nobelkomiteen at journalistene Maria Ressa og Dmitri Muratov får Nobels fredspris.

Journalistene Dmitri Muratov og Maria Ressa får årets fredspris for sin innsats for ytringsfrihet i Filippinene og i Russland.

– Ressa og Muratov får prisen for innsatsen for ytringsfrihet i Filippinene og i Russland. De er samtidig representanter for journalister som står opp for dette idealet i en verden der demokrati og pressefrihet har stadig trangere kår, står det i Nobelkomiteens begrunnelse.

– Mest uavhengig

Maria Ressa er en filippinsk journalist, og Nobelkomiteen trakk blant annet frem at hun avdekker maktmisbruk, voldsbruk og autoritær utvikling i hjemlandet. I 2012 var hun med på å etablere nettsteder Rappler, et mediehus for undersøkende journalistikk, som hun fortsatt leder.

Dmitry Andreyevich Muratov er journalist, grunnlegger og ansvarlig redaktør i den russiske avisen Novaya Gazeta.

– Siden 1995 har han vært avisens sjefredaktør i til sammen 24 år. Novaja Gazeta er den mest uavhengige og prinsipielt maktkritiske avisen i dagens Russland, står det i begrunnelsen.

– Ved sin faktabaserte journalistikk og faglige integritet har avisen blitt en viktig kilde til informasjon om lite omtalte og kritikkverdige sider ved det russiske samfunn.

Berit Reiss-Andersen, leder av Nobelkomiteen, offentliggjør at journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov får Nobels fredspris.

Fakta Dmitrij Muratov Dmitrij Muratov (59) er en russisk journalist og er sjefredaktør for den uavhengige russiske avisen Novaja Gazeta.

Novaja Gazeta har blitt kalt den eneste maktkritiske avisen som har nasjonal betydning i Russland.

Avisen skriver blant annet om statlig korrupsjon, politisk vold, valgfusk og menneskerettighetsbrudd. I alt seks av avisens journalister har siden oppstarten i 1993 blitt drept, blant dem Anna Politkovskaja.

Mottok 8. oktober Nobels fredspris for 2021 sammen med Maria Ressa. Kilde: NTB

Fakta Maria Ressa Maria Ressa (58) er en filippinsk-amerikansk gravejournalist som driver nyhetstjenesten Rappler, som er et nettsted for etterforskende og gravende journalistikk.

Hun jobber for ytringsfrihet og er en uttalt kritiker av Filippinenes president Rodrigo Duterte.

Rappler har avdekket korrupsjon blant næringslivsfolk knyttet til presidenten, og de har også skrevet kritisk om presidentens krig mot narkotika.

Hun har tidligere blitt arrestert for sitt arbeid som redaktør.

Mottok 8. oktober Nobels fredspris for 2021 sammen med Dmitrij Muratov.

Det var Ap-leder Jonas Gahr Støre som nominerte Ressa til fredsprisen. Kilde: NTB Les mer

I sjokk

Ressa sier til TV 2 at hun er i sjokk over at fredsprisen går til henne. Hun sier hun har fått reisebegrensninger flere ganger, men håper hun får kommet seg til Oslo for fredsprisutdelingen.

– Jeg er litt i sjokk. Det er virkelig emosjonelt. Men jeg er glad på vegne av teamet mitt og vil takke nobelkomiteen for å anerkjenne hva vi går igjennom, sier Ressa til TV 2.

– Det betyr at vi skal fortsette å gjøre det vi gjør, med ny energi. Det vi alltid har prøvd å gjøre, er å skape ansvarlig journalistikk. Det er blitt mye vanskeligere med inntoget av sosiale medier, som lar ledere utnytte deres algoritmer og bryte ned demokratiene fra innsiden, sier Ressa.

– En riktig tildeling

Norsk Journalistlag mener fredsprisen til journalistene er en stor anerkjennelse av den kritiske og uavhengige journalistikken.

– Det er en svært viktig pris som nå tildeles journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov. Det er en stor anerkjennelse av hvor viktig den kritiske og uavhengige journalistikken er, sier NJ-leder Dag Idar Tryggestad til NTB.

Han sier at de to prisvinnerne er modige eksempler på journalister som er villige til å ofre mye for å bevare pressefriheten, og ser frem til å feire prisvinnerne når de kommer til Oslo.

NJ-leder Dag Idar Tryggestad mener tildelingen er en anerkjennelse av hvor viktig den kritiske og uavhengige journalistikken er.

Statsministeren gratulerte

– Denne prisen er en støtteerklæring til pressefolk og journalister over hele verden, sa Solberg under et pressemøte fredag ettermiddag.

Hun understreket også hvor viktig fakta og kritisk journalistikk er.

– Både ytringsfriheten og informasjonsfriheten er en viktig forutsetning for demokrati og et vern mot krig og konflikt.

På spørsmål om prisen kan påvirke Norges forhold til Russland, svarte Solberg:

– Jeg registrerer at Putins pressetalsmann har gratulert, så det tenker jeg at går fint, sa Solberg og la til at Nobelkomiteen er uavhengig fra norske myndigheter.

Nominert av Støre

Det var Jonas Gahr Støre som tidligere i år nominerte Reportere uten grenser og Committee to Protect Journalists (CPJ), sammen med den filippinske journalisten Maria Ressa til Nobels fredspris for 2021.

Han sier at fri og avhengig rapportering er avgjørende for å kunne forebygge og hindre krig og konflikt

– En Nobels fredspris til disse organisasjonene vil være en anerkjennelse av arbeidet de gjør, og det vil anerkjenne de tusener av journalister som rapporterer fra konflikter, skriver Støre i sin begrunnelse for nominasjonen.

Han påpeker også at journalister verden over risikerer livet for å utføre denne jobben, og at mediefriheten settes under press stadig flere steder i verden.

Jonas Gahr Støre nominerte Reportere uten grenser og Committee to Protect Journalists (CPJ), sammen med den filippinske journalisten Maria Ressa til Nobels fredspris for 2021.

