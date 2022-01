For seks år siden ble de fjernet av politiet. Nå vil de lenke seg fast igjen.

Gruveselskap vil starte anleggsarbeid i februar. Natur og Ungdom ruster seg for aksjoner ved Førdefjorden.

Politiet bærer bort en av aksjonistene på Engebøfjellet vinteren 2016. En rekke miljøvernere lenket seg fast til anleggsmaskiner under prøveboring.

For seks år siden deltok nærmere 100 aksjonister i sivil ulydighet mot prøveboring på Engebøfjellet i Sunnfjord. De lenket seg fast til anleggsmaskiner, før de ble fjernet av politiet med tvang og senere bøtelagt.

Midt i striden står selskapet Nordic Rutile AS som har konsesjon til å utvinne mineralene rutil og granat i området.

Selskapet har også fått tillatelse til å slippe ut kjemikalier og gruvemasser, eller såkalte restmineraler, til fjorden.

Motstanderne mener sjødeponiet vil ødelegge livet i Førdefjorden.

– Full aksjonsberedskap

Nå er Nordic Rutile snart klar til å begynne anleggsarbeidet på Engebø. Ifølge prosjektleder Kenneth Nakken Angedal gjør selskapet regning med oppstart i slutten av februar.

– Det første som skjer, er rigging og riving av bygg på Engebø, samt bygging av midlertidige veier og annen infrastruktur til det nye industriområdet, sier han.

Samtidig planlegger motstandere å rykke inn med lenker og hengelåser.

– Vi oppfatter dette som oppstart av gruveprosjektet, og kommer til å aksjonere fra første dag. Vi er i full aksjonsberedskap, sier Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom (NU).

Gina Gylver (20) ble valgt til ny leder i Natur og Ungdom for to uker siden, men var på sin første aksjonstrening i Førdefjorden for snart syv år siden.

Gylver sier organisasjonen har lister av folk som er klare til å bli mobilisert på kort varsel.

– De kommer fra hele landet, men også lokale ildsjeler er på alerten. Vi er en god blanding av folk som er overbevist om at det er moralsk riktig å delta i sivil ulydighet mot dette forkastelige prosjektet, sier Gylver.

Møte med politiet

Gylver sier Vest politidistrikt har tatt initiativ til et møte med gruveaksjonistene i Førde 7. februar.

– Vi skal også ha aksjonstrening i området første helgen i februar, sier NU-lederen.

Hun sier naturvernerne fortsatt håper at næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) stanser gruveprosjektet og dermed unngår konfrontasjoner i Sunnfjord.

Nærings- og fiskeridepartementet opplyser at de fortsatt jobber med endelig avgjørelse om driftskonsesjonen til Engebøprosjektet.

«Departementet er i sluttfasen av behandlingen av selve klagesaken og et vedtak kan ventes om ikke lenge», skriver senior kommunikasjonsrådgiver Tonje Nermark i en e-post til BT.

En rekke miljø- og næringsorganisasjoner, deriblant Natur og Ungdom, krever at regjeringen omgjør tillatelsen som ble gitt av Direktoratet for mineralforvaltning i 2020.

Da fikk Nordic Rutile driftskonsesjon for gruvedrift, men avgjørelsen ble påklaget av organisasjonene.

Venter ja-vedtak

Selskapets prosjektleder Kenneth Nakken Angedal sier de ikke trenger å vente på endelig avklaring om driftskonsesjonen for å begynne anleggsarbeidet. Begrunnelsen er at byggearbeidene er uavhengig av driftskonsesjonen, og styrt av plan- og bygningsloven.

Angedal tror selskapet vinner frem og at departementet avviser klagen, slik Direktoratet for mineralforvaltning tidligere har gjort.

En grovskisse av det planlagte prosessområdet på Engebø ved Førdefjorden. Restmineraler skal etter planen deponeres i fjorden utenfor anlegget. (Illustrasjon Asplan Viak/Nordic Rutile AS)

Selskapet venter også på endelig byggetillatelse, og forventer at det går i orden på kommunestyremøte i Sunnfjord den 17. februar.

Før anleggsmaskinene kan begynne, må også selskapets generalforsamling godkjenne investeringen fra de lokale aktørene. Det skjer etter planen 4. februar.

Kan rive 23 bygninger

Nordic Rutile har også fått rivingstillatelse for 23 bygninger på Engebø av Sunnfjord kommune. Angedal forventer at de aller fleste av disse byggene blir revet i forbindelse med grunnarbeidene.

Morselskapet Nordic Mining hentet nylig inn 132,5 millioner kroner i aksekapital fra lokale investorer. Dette er startkapital for utbygging og grunnarbeid. Totalt skal selskapet hente inn 250 millioner dollar i byggefinansiering, omkring 2,25 milliarder kroner etter dagens kurs, skriver Firda.

Sjødeponimotstandere under aksjonstrening på Engebøfjellet i 2015. Nå planlegger Natur og Ungdom ny «treningsleir» før de vareslede aksjonene senere i vinter.

Møte denne uken

Gruveselskapet har invitert miljøvernerne til møte torsdag.

– Vi er opptatt av åpenhet om våre planer, sier Angedal.

– Hva er din mening om de planlagte aksjonene?

– Det er viktig at alle som har meninger om prosjektet skal få ytre seg, sier han og fortsetter:

– Vi har vært gjennom mange høringsprosesser der alle parter har fått komme med sine innspill til myndighetene. Nå har vi snart alle nødvendige godkjenninger til å påbegynne arbeidet, sier Angedal.

Han sier de forventer at demonstranter holder seg til «gjeldende lover og regler»

– Vi må også ta hensyn til sikkerheten ved byggearbeidene, sier prosjektlederen.

Naturvernere frykter artsrike deler av Førdefjorden vil bli ødelagt av gruveutslipp og spredning av partikler. Nordic Mining har tidligere svart at utslippsområdet er dominert av mudderbunn, og at dette bildet derfor ikke er representativt.

– Tilhører fortiden

Natur og Ungdom-leder Gina Gylver sier de fortsatt håper å hindre sjødeponi i Førdefjorden.

– Vi håper å påvirke opinionen og skape et politisk press for å stoppe ødeleggelsen av en nasjonal laksefjord som attpåtil er hjem for mange rødlistede arter. Det må også bli slutt på at Norge er et av bare to land i verden som tillater nye sjødeponier. Denne formen for gruvedrift tilhører fortiden, sier Gylver.

Hun viser til en protestleir som naturvernerne hadde i Repparfjord i Hammerfest sist sommer, der det også planlegges sjødeponi.

Fakta Sjødeponisaken i Sunnfjord Selskapet Nordic Mining fikk i 2015 tillatelse av regjeringen til å slippe ut restmasser med tilsatte kjemikalier i Førdefjorden.

Nordic Mining er morselskapet til Nordic Rutile som er driftsselskapet for den planlagte gruvedriften i Engebøfjellet i Sunnfjord.

Miljømyndighetene slo fast at samfunnsnytten, særlig nye arbeidsplasser, er større enn miljøulempene da ga utslippstillatelse.

Havforskningsinstituttet har frarådet sjødeponi.

Mineralselskapet har også fått driftstillatelse, men et titall organisasjoner har klaget vedtaket inn for Nærings- og fiskeridepartementet. Klagesaken er ennå ikke avgjort.

En rekke organisasjoner klaget også på vedtaket om utslipp av kjemikalier til Førdefjorden. Miljødirektoratet – og senere Klima- og miljødepartementet – sa imidlertid ja til utslipp i Førdefjorden, blant annet av stoffet SIBX, som ifølge Havforskningsinstituttet er giftig for vannlevende organismer og kan ha skadelige miljøeffekter.

Selskapet viser selv til en studie gjort av DNV GL som konkluderer med at miljørisikoen er lav.

Nordic Rutile vant i fjor høst en rettssak i Oslo tingrett mot selskapet AMR om retten til å drive utvinning på Engebøfjellet. Men AMR har bestemt seg for å anke til lagmannsretten. Det sistnevnte selskapet vil utvinne granat uten bruk av sjødeponi.

Rutil brukes til å fremstille ren titanoksid, som blant annet utnyttes som hvitt fargepigment i maling.

Granat er en mineralgruppe som er kjent for gode egenskaper som slipemiddel.

Her blir fire av aksjonistene fraktet bort fra Engebøfjellet på en traktortilhenger under aksjonen vinteren 2016.

– Vi klarte å få søkelys på det miljøskadelige prosjektet, og selskapet Aurubis som skulle kjøpe kobberet trakk seg fra avtalen, sier hun.

Selskapet opplyste at de trakk seg fra Norgeshistoriens største kobberkontrakt, og henviste til «bærekraftskriterier» og «sosiale forhold» i begrunnelsen.

Sunnfjord kommune har sagt ja til gruveplanene på Engebøfjellet, men vil unngå fjorddeponi.

– Lav risiko for miljøskader

Prosjektleder Kenneth Nakken Angedal i Nordic Rutile sier dette om miljøeffektene av sjødeponiet:

– Det har vært lange prosesser med konsekvensutredning før utslippstillatelsen ble gitt av Miljødirektoratet. Det er gjort tester og simuleringer av hvordan utslippene vil påvirke fjorden i forbindelse med den oppdaterte utslippstillatelsen. Disse studiene indikerer lav risiko for miljøskader i fjorden, sier Angedal.