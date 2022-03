Kraftig brann i leilighetsbygg i Hemsedal

Det brenner kraftig i et leilighetsbygg som er under oppføring i Hemsedal i Viken. Brannen har spredt seg til et nabobygg, og det er mye røyk.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Det jobbes med slukkearbeid og evakuering. Det er ikke meldt om personskade per nå. Trafikk dirigeres på stedet for å hindre flere i området. Det er mye røyk, tvitrer Sørøst politidistrikt.

Til Hallingdølen sier operasjonsleder Arild Alfheim at det brenner godt i bygget, som er under oppføring. Han sier det var arbeidere i bygget da det begynte å brenne, men at disse har kommet seg ut.

Brannen er uoversiktlig og ikke under kontroll, opplyser Alfheim.

Det er et nybygg i Hemsedal Fjellandsby, ved siden av Hemsedal lodge, som brenner. Ordfører Pål Terje Rørby opplyser til Dagbladet at kommunen har satt krisestab.

– Beboere i området anmodes om å lukke vinduer da det er en del røyk fra åstedet, skriver politiet.