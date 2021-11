Politiet: Gjerningspersonen var i ferd med å angripe personer

Mannen som ble skutt av politiet på Bislett tirsdag morgen, forsøkte å angripe flere personer, ifølge politiets innsatsleder Torgeir Brenden.

Torgeir Brenden er politiets innsatsleder.

Politiet fikk melding om mannen angrep folk med kniv klokka 8.57 tirsdag morgen.

– En patrulje var tett på og har havnet i en pågripelse av denne personen. Først forsøkte de å kjøre ham ned da han forsøkte å knivstikke en person. I den forbindelse kolliderte bilen i veggen, og politiet ble da angrepet av denne personen med kniv, sier Brenden.

Han opplyser at politiet nå jobber med å finne ut av hvor mange personer mannen har angrepet.

– Vi vet at det er mer enn en person, og som sagt angrep han også politiet i forbindelse med at politiet kjørte inn i veggen. I den forbindelse ble en gjerningsperson skutt av politiet, forteller operasjonslederen.

Personen som er skutt, er kjørt til Ullevål sykehus. Tilstanden hans utover det er ukjent.

På spørsmål om hvordan politiet vurderer personens oppførsel, svarer innsatslederen:

– Det er ingen tvil om at dette var en pågående særdeles alvorlig voldshandling, som de gjorde alt i sin makt for å stoppe og også klarte å stanse for å hindre tap av menneskeliv her.

Det er ikke kjent hvor mange skudd som ble avfyrt.