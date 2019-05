Prinsesse Märtha Louise startet sjaman-foredraget i Stavanger med en tydelig beskjed til pressen som har jaget henne og kjæresten den siste uken.

– Til alle dere i pressen. Dere har et valg i hva dere gjør og skriver. Selv om dere tror det er deres jobb, har dere ennå et valg i hva dere vil, sa prinsesse Märtha Louise da hun innledet sitt foredrag sammen med kjæresten Durek Verrett i Stavanger mandag kveld

Foran en fullsatt sal på 550 tilhørere, ba prinsessen alle som har blitt «en smule irritert» av pressen, som sto foran scenen, om å rekke opp hendene.

– Ville det vært ok?

Et stort antall hender gikk opp i været. Prinsessen henvendte seg på nytt til pressefolkene i salen:

– Hvis hele livet ditt ble lagt ut der, i pressen, ville du vært komfortabel med det? Ville det vært ok? Selv om det er jobben din, og det respekterer jeg, så har du et valg om å være medfølende, om å være en god person, sa Märtha Louise.

Foredraget kommer etter en uke med heftig medietrykk mot kjæresteparet, som i disse dager har reist ut på foredragsturneen «Sjamanen og prinsessen». Stavanger er første stopp i Norge etter at det hele ble åpnet med en workshop i København søndag.

Prestedialog kuttet

Seansen i Stavanger skulle egentlig ha vært holdt i St. Petri kirke, men det ble flyttet til en konferansesal etter at biskopen satte ned foten. Dermed ble rammene for arrangementet endret.

– Jeg skulle som dialogprest representere kirkens syn. Slik kunne vi fått frem likheter og forskjeller i våre perspektiver. Biskopen har pålagt menighetsrådet å lukke kirken for dette arrangementet og flyttet det hit, sa dialogprest Silje Trym Mathiassen i en kort innledning til arrangementet.

Hun skulle egentlig ha ledet en samtale med paret, men gjorde det klart at det ikke lenger var naturlig med religionsdialog etter flyttingen.

– Mister vi noe? Jeg mener ja, sa Mathiassen.

– Nærmest kollektiv mobbekampanje

Hun takket prinsessen og Verett for å ha vært imøtekommende gjennom hele prosessen.

– De fortjener ikke å bli behandlet med det som nærmest har minnet en kollektiv mobbekampanje, sa hun, med tydelig henvisning til medietrykket den siste tiden.

– Det bidrar ikke til en god samtalekultur å forhåndsdømme andre mennesker. Selv om vi er uenige om en del ting, vil jeg gi honnør til det mot og den styrke de fremviser ved å fortelle om sin egen tro og egne erfaringer, sa hun.

Märtha Louise har fått kritikk for å bruke prinsessetittelen til kommersiell virksomhet under foredragsserien, mens sjamankjæresten har fått kritikk for tidligere uttalelser. Blant annet skal han ha sagt at han kan kurere kreft, men dette har han seinere avvist.