En mann i 40-årene omkom på stedet da en trerot falt over ham ved Finnås på Bømlo mandag.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 15.30 mandag, skriver Bømlo-Nytt.

Etter ønske fra pårørende ble ikke ulykken gjort kjent før torsdag, opplyser fungerende lensmann Dag Vidar Nordhus i Stord lensmannsdistrikt til Stord24.

– Bakgrunnen for ulykken er at mannen drev med trefelling. Han skulle rydde vekk noe rotvelt. I den prosessen har han fått dette over seg og omkom, sier lensmannen.

Nødetatene rykket ut til ulykken, og det ble utført livreddende tiltak før mannen ble erklært død på stedet.