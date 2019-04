Flytrafikken på Vestlandet ble stanset fredag morgen på grunn av problemer med en radar.

Flytrafikken på Flesland og Sola ble fredag morgen stanset på grunn av radarproblemer. Etter en halvtimes tid ble flytrafikken i 8-tiden delvis startet opp igjen.

– Nå setter man i gang flytrafikken igjen, med begrenset trafikk. Til å begynne med ett fly hvert femte minutt. Da får vi en god del trafikk, sier fungerende lufthavndirektør på Flesland, Øystein Skaar, til BT klokken 08.00.

Pressetalsmann Lasse Vangstein i Avinor sier til NTB at det var radarutfall over hele Vestlandet, men at Avinor ikke vet årsaken ennå.

– Vi undersøker nå dette med Avinor flysikring som har ansvaret for radaren. Vi ber passasjerer om å møte opp på flyplassene og forholde seg til informasjonen de får fra sine respektive flyselskap, sa Vangstein til Dagbladet fredag morgen.

Flightradar24 (skjermdump)

Selv ble Skaar varslet om saken klokken 7.25. Flyene som var i luften gikk da i ring i et fast mønster, noe som er standard prosedyre.

Til BT sier Skaar at flytrafikken kun ble stanset for Sola og Flesland.

– Men det gir en konsekvens i luftrommet, sier han.