«Med denne vesten fra Europris drukner barnet ditt», skriver barnefaren på Facebook.

En video av en småbarnsfamilie som tester en flytevest for barn kjøpt på Europris, har fått rask spredning i sosiale medier.

Videoen, som er lagt ut av Martin Norløff Twist, viser Twists tre år gamle sønn som sammen med moren tester flytevesten i vannet.

Sønnen snur seg fra ryggen over på magen, men klarer ikke å snu seg tilbake. Han blir liggende i vannet med ansiktet ned.

«Vesten av merke Chico er kjøpt på Europris Tvedestrand og er beregnet for barn mellom 10-20 kg. Den gjør på ingen måte det den skal hvis barnet havner på magen i vannet. Barnet blir liggende med ansiktet ned og vesten holder barnet i denne posisjonen mer enn å bidra til å vende til ryggleie», skriver Twist på Facebook.

Det var NRK som omtalte saken først.

Skal levere tilbake vesten

Familien testet vesten flere ganger, med samme resultat.

Twist sier til Aftenposten at han sendte videoen til Europris torsdag, men at han først fikk svar søndag ettermiddag, etter at saken ble kjent.

– Nå har Europris bedt meg om å levere tilbake vesten til butikken der den ble kjøpt, så de kan undersøke produktet og sjekke om det er noe galt med vesten eller en produksjonsfeil i partiet, sier Twist.

Han oppfordrer alle foreldre til å sjekke barnas flytevester grundig før bruk.

– Våre barn er oppvokst rundt og trygge i vann. Men det må ikke gi falsk trygghet. Det er viktig å sjekke at vesten sitter ordentlig og gjør det den skal, sier Twist.

Med denne vesten fra Europris drukner barnet ditt. Bruk 15 sekunder på denne videoen. Del gjerne. Vesten av merke Chico... Posted by Martin Norløff Twist on Sunday, July 14, 2019

Stopper salget midlertidig

Europris har ikke svart på Aftenpostens henvendelser.

Innkjøps- og kategoridirektør i Europris, Knut Spæren, opplyser til NRK at de har stoppet salg av vesten inntil videre. Flytevesten skal nylig ha blitt kjøpt inn fra en gresk produsent.

– Vår innkjøper har selv kjøpt vesten, og brukt den på egne unger uten å ha opplevd noe tilsvarende, opplyser Spæren til NRK.

Spæren sier Europris vil avvente produsentens svar og egne undersøkelser av vesten før de vurderer ytterligere tiltak.