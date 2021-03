Beklager involvering fra Statsministerens kontor i Molde-utspill

– Dette skulle ikke en statssekretær på Statsministerens kontor kontor gjort, sier Erna Solberg.

Statsminister Erna Solberg hasteinnkalte til pressekonferanse tirsdag kveld. Foto: Heiko Junge, NTB

Kjetil Gillesvik

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Mandag avslørte NRK at Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) fikk hjelp av statssekretær Peder Weideman Egseth (H) ved Statsministerens kontor til å komme i kontakt med VG i forbindelse med sin koronakritikk av Oslo.

Saken har blitt politisk sprengstoff, og kritikken har haglet både mot statsminister Erna Solberg og Høyre.

Solberg har avvist at hun kjente til saken før hun leste den i avisen søndag.

Klokken 20 tirsdag møtte statsministeren pressen på Statsministerens kontor. Der viste hun først til at hun i dag hadde hatt en lengre prat med statssekretær Peder Weideman Egseth. Deretter beklaget hun at han, og dermed også Statsministerens kontor, hadde bidratt til Molde-ordførerens utspill i VG.

– Det å bidra til utspill som skaper konflikt er ikke en oppgave for Statsministerens kontor, sa Erna Solberg.

Hun fortalte også at hun i dag hadde ringt Oslos byrådsleder Raymond Johansen og beklaget utspillet.

– Jeg sa til han at SMK ikke burde deltatt i det som har skjedd i løpet av helgen.

Peder Weideman Egseth er en av syv statssekretærer på Statsministerens kontor. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Erna Solberg presiserte at ingen andre på Statsministerens kontor hadde vært involvert i saken.

– Den som har gjort jobben er Peder. Han har gjort det uten at andre har vært informert. Det må han ta ansvar for, sier Solberg.

Hun var tydelig på at saken ikke vil få noen praktiske for statssekretæren.

– Det får den konsekvens at han får en offentlig skrape. Utover det mener jeg han er dyktig og flink. Og at alle fortjener en ny sjanse.

– Har dere en ukultur på SMK?

– Nei, men det gjøres feil, også på Statsministerens kontor.

Peder Weideman Egseth har siden januar 2019 jobbet på Statsministerens kontor. Før det var han Høyres pressesjef på Stortinget.

Molde-ordfører Torgeir Dahl har vært i hardt vær etter sitt utspill i VG. Foto: Berit Roald / NTB

Det var Molde-ordfører Torgeir Dahl i VG lørdag som startet bråket. Der langet han ut mot hvordan Oslos håndtering av pandemien.

– Det ser ut til at Oslo aldri får kontroll på smitten. Jeg merker meg at det stadig er et høyt smittetrykk i Oslo, som forplanter seg ut i landet, sier han.

Egseth har innrømmet å ha bistått Dahl i å knytte kontakt med VGs politiske journalister.

– Det er ikke unaturlig at han gjorde det. Det er en av hans arbeidsoppgaver å ha kontakt med organisasjonen. Men det å bidra til utspill som skaper konflikt er ikke en oppgave for Statsministerens kontor, sa Solberg.