Har fortsatt ikke funnet noen i skredet – søket fortsetter gjennom natten

Mens søket etter overlevende fortsetter i rød sone etter skredet, har det oppstått sprekker i grunnen i et nytt område.

NTB

Erlend Langeland Haugen

Publisert I dag 17:34

Det er fortsatt ikke funnet noen i redningsaksjonen i rød sone i skredet i Ask i Gjerdrum. Søket etter overlevende fortsetter inn i årets første natt.

Ti personer er fremdeles savnet.

Operasjonen nede på bakken i rød sone i skredet ble avsluttet torsdag ettermiddag. Helikoptre og droner med varmesøkende kameraer vil fortsette å overvåke området gjennom natten, opplyste politiet på nyttårsaftens siste pressebrifing klokken 21.

– Vi vil ha kapasitet i luften som overvåker rasstedet, som forhåpentligvis gir indikasjoner på funn. Vi fortsetter med full styrke, sa politiets innsatsleder Håkon Berg på en pressebrifing i 21-tiden nyttårsaften.

– Kan overleve lenge

Halvannet døgn etter at skredet gikk, betrakter nødetatene dette fortsatt som en redningsaksjon og søker etter overlevende, men tidsfaktoren begynner nå å spille inn.

Harald Wisløff, operativ leder i Norsk Folkehjelp, sier til NRK at det fortsatt er håp om å finne overlevende.

– Vi leter etter overlevende fortsatt. Vi innser at dette ikke ser veldig bra ut, men det er fortsatt en redningsaksjon, og ikke et søk etter antatt omkomne, sier Wisløff til NRK, og legger til at man kan «overleve mange, mange døgn i en konstruksjon hvis man har tilgang til luft».

Politiet sier det med stor sikkerhet befinner seg folk i skredområdet. Det kan være både flere og færre personer i skredområdet enn de ti savnede.

Leirskredet i Gjerdrum er blant de største i Norges historie. Det er 700 meter langt og 300 meter bredt. Foto: Bård Bøe

Nye sprekker lenger nord

På en pressebrifing i 17.30-tiden opplyser politiet at det har oppstått en ny situasjon rundt to kilometer nord for skredområdet.

– Tidligere i dag fikk politiet inn bekymringsmelding om endringer i grunnen i dette området. Vi sendte NVE oppover for å gjøre undersøkelser. De råder oss i politiet til videre tiltak, og 46 personer er i ferd med å bli evakuert, sier politiets innsatsleder, Roger Pettersen.

Det er totalt 14 hus i området som nå evakueres. NVE har hatt to befaringer og melder om sprekkdannelser i grunnen.

– Det er synlige sprekker i terrenget, i hellende terreng, med tendenser til utglidning og med spor av leire i bekkefar. Dette er også innenfor en kartlagt kvikkleiresone, sier NVE-sjef Toril Hofshagen.

Planen er å få inn borerigg i området for å få avklart stabiliteten i området.

Ifølge Hofshagen er det en større sprekk på 3–4 meters bredde og 1 meter dybde, og i tillegg andre mindre sprekker. Ekspertene ser ingen sammenheng mellom disse to hendelsene i Gjerdrum kommune.

Gjennomsøkte to hus

Litt over klokken 13 torsdag sendte politiet ned redningsmannskaper og redningshund for å søke i to hus som var forholdsvis intakte.

– Det har ikke medført at vi har funnet noen personer, men det har gitt oss en del nødvendige svar for å få kartlagt ordentlig, og som kan gi oss svar i det puslespillet vi driver med, sa innsatsleder Roger Pettersen på en pressebrifing torsdag ettermiddag.

Politiet har klart å identifisere hvilke to hus det var.

– Det er ingen personer på de to adressene som er savnet. Alle er i god behold, sa han.

Politiet har nyttårsaften lagt ned forbud mot all bruk av fyrverker i en omkrets av én kilometer fra skredet på Gjerdrum. Forbudet gjelder så lenge redningsarbeidet pågår.

Slik så det ut på stedet torsdag. Ni hus og totalt 31 boenheter er tatt av skredet. Foto: Bård Bøe

Venter ikke nye ras

Like før klokken 15 torsdag raste en del av et nytt hus utfor kanten i skredområdet i Gjerdrum. Fra før av hadde ni hus og 31 boenheter rast ut.

NVE sier torsdag kveld at de regner med at flere utsatte hus vil rase ut de nærmeste dagene, men at beboere i Gjerdrum ikke trenger å være bekymret for at det skal gå nye skred der det nå bor folk.

– Vi venter ikke nye ras, men det vil komme avskallinger i kanten av det store skredet. En del av husene på kanten vil rase ut de nærmeste dagene, men det er som ventet, sier sjefingeniør Eirik Traae i NVE.

Like før klokken 15 torsdag raste en del av et nytt hus utfor kanten i skredområdet i Gjerdrum. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Bremset i siste liten

Ole-Kristian Viken er en av dem som er evakuert fra skredområdet. Han og konen Unni ble vekket av politiet og satte seg i bilen for å komme unna.

Få meter fra boligen forsvant veien foran dem og Viken bråstoppet.

– Fremhjulene hang i luften over kanten, jeg titter ut og ser at det også har begynt å sprekke opp bak bilen og da skjønner både jeg og konen at her må vi ut med en eneste gang, sier han til Romerikes Blad.

Ekteparet løp deretter tilbake samme vei. Bilen tippet etter hvert over og forsvant ned i skredet.

Andre har kommet seg ut av sine hus mens flere familiemedlemmer fortsatt er savnet.

NVE anslår skredområdet til å være rundt 300 ganger 700 meter. Foto: Bård Bøe

Samler seg på skole

På nyttårsaften hadde flere samlet seg på Veståsen skole i Gjerdrum for å tenne lys, og på denne måten vise sin støtte til de som er berørt av katastrofen, melder TV 2.

Det var Catrine Lauritzen Eliesen og Ina Woodland som tok initiativ til lysmarkeringen.

– Jeg tror alle i hele Gjerdrum bare tenker på dem som er direkte berørt. Man har kolleger, venner og folk har familie som bor i dette området. Dette er sånn man hører om, det skjer ikke i nærheten av deg selv. Men så plutselig skjer det likevel, sier Eliesen.

Torsdag sier politiet at de fremdeles håper å finne folk i live. Foto: Bård Bøe

Hus har flyttet seg 400 meter

Noen av husene har flyttet seg opptil 400 meter. Ifølge brannvesenet kan det være savnede inne i husene.

– Det er en stor oppgave. De som er savnet, er kanskje i noen av husene. De har flyttet seg helt opp mot 400 meter, sier innsatsleder Morten Thoresen i Nedre Romerike brann- og redningsvesen.

Ifølge Thoresen er det vanskelig å lokalisere husene som har gått med i skredet. De jobber med å prioritere området.

Letingen etter savnede fortsetter med uforminsket styrke. Foto: Bård Bøe

Innsatsleder i politiet Roger Pettersen forteller at svenske Usar-mannskaper er på stedet.

– Det er åtte stykker som er spesialtrent for å ferdes og drive redning på skadesteder som det her. Danmark har også tilbudt sin kompetanse.

Infrastrukturen i området er også skadet, og det jobbes med å bistå gårder som har mistet vann, strøm og varme. Det er tre gårder med husdyr som er berørt av skredet.