Riksrevisjonen mener de nye NH90-helikoptrene til Forsvaret har så store mangler og er så dyre å fly at det vil gå ut over beredskapen.

Riksrevisjonen tegner i en ny rapport et svært dystert bilde av situasjonen for de 14 helikoptrene som skulle vært levert i 2008. Nå ligger det an til at siste helikopter først blir levert i 2022 – 14 år forsinket. Kystvakten skal ha åtte helikoptre og Sjøforsvaret seks helikoptre på fregattene.

Kostnadsrammen for prosjektet er på vel åtte milliarder kroner.

Dårlig styring

– Det har vært mangler i kontrakten, dårlig planlegging og manglende koordinering og styring i lange perioder, sier riksrevisor Per-Kristian Foss. Han presenterte torsdag Riksrevisjonens rapport om anskaffelsen av de maritime helikoptrene.

Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Riksrevisjonen retter også kritikk mot regjeringen for mangelfull informasjon til Stortinget:

Regjeringen har i hovedsak skyldt på leverandøren for forsinkelser, men Riksrevisjonen avdekker at Forsvarsdepartementet og Forsvarsmateriell må bære en viktig del av ansvaret.

Riksrevisjonen stempler departementets styring av milliardprosjektet som «distansert og utydelig»

Mangelfull informasjon til Stortinget

Stortinget har heller ikke fått opplysninger om det svært lave antallet flytimer oppnådd med NH90, og det er gitt lite informasjon om de alvorlige konsekvensene av forsinkelsene og det lave antallet flytimer.

Hvert NH90 skulle ha rundt 430 flytimer per år da det ble bestilt. Så langt har det vært langt færre. I 2017 fløy seks NH90 samlet 550 timer. Det gir i gjennomsnitt vel 90 timer per helikopter.

Selv etter at alle helikoptrene er levert i 2022, anslår Forsvaret, ifølge Riksrevisjonen, at man vil klare å oppnå bare en tredel av antall flytimer som Sjøforsvaret og Kystvakten har behov for.

I 2017 var i gjennomsnitt bare ett av seks helikoptre tilgjengelig for testing og trening, resten var satt på bakken i påvente av vedlikehold.

Dramatisk økning i vedlikeholdsbehov

Riksrevisjonen beskriver en reservedelssituasjon som er «svært anstrengt». Og vedlikeholdsbehovet har vist seg å bli en enorm utfordring: «Vedlikeholdsbehovet for den foreløpige versjonen av helikoptret – målt som vedlikeholdstimer per flytime – er 15 ganger større enn opprinnelig forutsatt for den endelige versjonen», skriver Riksrevisjonen.

I rapporten minner Riksrevisjonen om at noe av formålet med anskaffelsen var å redusere driftskostnadene for Forsvarets helikoptre.

Nå ser driftskostnadene ut til å bli så høye at «de trolig blir avgjørende for hvor mye flytid Forsvaret kan ta ut av NH90-systemet i årene fremover.»

– Det er kritikkverdig at Forsvarsdepartementet og Forsvaret ikke gikk grundigere inn i grunnlaget for å velge NH90, og ikke tok risikoen på større alvor, sier Foss.

Vidar Ruud, NTB scanpix

Varsler sprekk på en halv milliard i året

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har anført til Riksrevisjonen at det er teknisk mulig å dekke Forsvarets operative behov med NH90, men at det vil bli vesentlig mer kostbart enn tidligere antatt. Han varsler at det vil bli tema i arbeidet med Forsvarets nye langtidsplan.

Han varslet også om at NH90-prosjektet, etter Riksrevisjonens kritikk, ville bli grundigere behandlet i statsbudsjettet for 2019. Her tallfester Forsvarsdepartementet hvor mye dyrere det vil bli å drifte de 14 helikoptrene.

Her varsler regjeringen en årlig budsjettsprekk på nær en halv milliard kroner–så lenge helikoptrene flyr:

Driftskostnadene vil øke med 470 millioner kroner i året, hvis målet om antall flytimer skal nås – etter at alle helikoptrene er levert. Altså i en vanlig driftssituasjonen.