Hva ble egentlig sagt i telefonsamtalen mellom ekspedisjonssjef Amund Holmsen og Christine Meyer? Ingen av politikerne spurte Holmsen da de hadde sjansen.

Telefonsamtalen er et springende punkt i Meyers beskrivelse av at Finansdepartementet i høst ville tvinge henne til å ta tilbake én enkelt forsker – nemlig Erling Holmøy, mannen bak innvandrerregnskapet.

Han var en av de 25 som skulle omplasseres til statistikkavdelingen. Meyer har sagt at Holmsen under et møte i slutten av oktober ringte henne. Der skal han ha sagt at alt ville «gå fint» hvis Meyer bare ga Holmøy tilbake jobben sin i SSBs forskningsavdeling.

Støtte fra eks-kollega

Under høringen fikk Meyer støtte i sin fremstilling av tidligere forskningsdirektør Kjetil Telle. Han var til stede da telefonen kom, og fikk den like etterpå referert av Meyer.

– Det ga inntrykk av en lettvinthet og mangel på rolleforståelse. Det opplevde jeg som overraskende og rart, sa Telle.

Litt senere satt nettopp Holmsen ved finansministerens side under utspørringen av henne. Han besvarte enkelte spørsmål fra politikerne, men det kom aldri et spørsmål om hva som faktisk ble sagt i den telefonsamtalen.

– Jeg hadde plan om å stille det spørsmålet, men det var vanskelig å få tid, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV) etter høringen.

Han sier det er et av mange spørsmål som fortsatt er ubesvart.

– Vi har behov for flere svar. Vi er satt til å få klarhet på ting, så dette er ikke slutt, sier Fylkesnes.

Han tror likevel at svaret fra ekspedisjonssjefen ville vært lite spennende, dersom spørsmålet hadde blitt stilt.

– Han svarte knapt og tydelig forhåndsbestemt på det han fikk svare på. Jeg tror han var godt drillet til ikke å si så mye, mener Fylkesnes.

Dag Terje Andersen (Ap) sier at han også ønsket å stille spørsmålet, men at det i den skriftlige besvarelsen fra departementet ligger et svar. Der hevder departementet av telefonsamtalen handlet om flere ansatte enn bare Holmøy.

Lise Åserud, Scanpix

Bekymret for uavhengigheten

Tidligere forskningsdirektør Kjetil Telle ga i stor grad støtte til Meyers versjon av hendelsene da han uttalte seg i høringen.

– Jeg sa to ganger på våren at det kunne være økt risiko for levering av statistikker på kort sikt. Hvis Finansdepartementet virkelig var så bekymret som de nå gjør inntrykk av, kunne de sagt fra da. I stedet var det først da det ble kjent i media at Holmøy skulle omorganiseres, at de tok affære, sa Telle.

Han sa at departementet påla SSB å bruke en spesifikk metode og en spesifikk forsker (Holmøy) når innvandrerregnskapet skulle lages.

– Da er det vanskelig å se at det er mye igjen av SSBs faglige uavhengighet, sa han.

Fylkesnes mener det er hovedpoenget i det som kom frem under høringen.

– Det er vanskelig å finne dokumentasjon på det Jensen sier. At de var så veldig imot omorganiseringen, virker som noe de funnet på i ettertid, for å forklare mistilliten mot Meyer, sier SV-politikeren.