Helge André Njåstad fikk reiseutgifter dekket, fordi han møtte hotelldirektøren der moren feiret 60-årsdagen sin, ifølge NRK.

Mandag kom det frem at stortingsrepresentant og Frps finanspolitiske talsmann, Helge André Njåstad, blant annet hadde vært på påsketur til Geilo og møtt familien, for så å sende regningen til Stortinget. Han forklarte det med at han hadde hatt jobbmøter men hans var der og hadde fulgt Stortingets regelverk.

NRK omtaler nå nye tilfeller der han har brukt skattepenger på å dra på reiser der han har vært med familien, skriver Aftenposten.

Møtte hotelldirektøren der moren feiret bursdagen

Totalt er det snakk om fem tilfeller mellom mars 2016 og august 2018 som har fulgt samme mønster, ifølge NRK: Frp-toppen har reist for å møte familie og legger korte, jobbrelaterte møter til stedet. Deretter krever han at Stortinget betaler.

NRK skriver at Njåstad og familien reiste på bilferie fra Austevoll til Oslo i juli 2016 og møtte to ordførere underveis. Den ene ordføreren anslår overfor NRK at møtet varte 30–45 minutter. Stortinget dekket kilometergodtgjørelse, diett, ferge og bompenger.

I august 2016 feiret Njåstad morens 60-årsdag på Hotel Ullensvang i Hardanger. Samtidig møtte han direktøren på hotellet og en tidligere ordfører. Han fikk dekket kilometergodtgjørelse, diett og bompenger. Ifølge NRK har Njåstad lagt ut en bilder der han tilbringer tid med familien i hotellets bassengområde.

De to reisene kostet fellesskapet henholdsvis 5144 kroner og 2842 kroner.

Skal ha snakket om kommunesammenslåing

Njåstad sier han forholder seg til Stortingets regelverk, og at han anser alle reiser som tjenestereiser dersom de ikke er helt private.

De to møtene med næringslivsaktørene i Hardanger, der moren feiret 60-årsdagen sin, skal ha handlet om kommunesammenslåing.

– Jeg brukte regelverket vi har. Jeg fakturerte ikke merkostnader for min mors 60-årsdag til Stortinget, men jeg fakturerte for reisen i forbindelse med møter jeg hadde, sier Njåstad til NRK.

Njåstad tar ikke selvkritikk for noen av reisene.

– Jeg tenker det er viktig at vi reiser rundt i Norge. Det er viktig at vi møter folk, da tror jeg vedtakene blir bedre. Jeg tror ikke vi skal sitte på kontoret i Oslo og fatte beslutninger, sier han til allmennkringkasteren.

Flere Aftenposten-avsløringer i 2018

Aftenposten satte høsten 2018 søkelyset på stortingsrepresentantenes reisevirksomhet og pengebruk. Da ble det avdekket av Frps stortingsrepresentant Mazyar Keshvari hadde levert fiktive reiseregninger til Stortinget. Han er nå siktet for grov bedrageri.

Aftenposten avdekket også hvordan flere partier bruker store summer på fest og moro – og at Stortinget dekker reiser utgifter til valgkamp for politikerne.