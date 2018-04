Bergensrussen ønsket å arrangere dåpen på tre gamle fotballbaner på Slettebakken, men i år har kommunen satt foten ned.

Russefeiringen er snart i gang, og i år ønsket bergensrussen å arrangere russedåpen på Slettebakken, i likhet med hva tidligere russekull har gjort før dem.

I år har derimot kommunen satt foten ned, og russen nektes å ha russedåpen på Slettebakken.

– Avgjørelsen er for meg uforståelig. Vi har satt av en halv million til dette. Det skal dekke vektere, inngjerding av området, i tillegg til ryddemannskap. Vi har alltid trodd at dette kom til å gå veldig bra. Politiet har også vært veldig positive, sier russepresident Sebastian Hauan Stenberg.

Lars Gustavsen

Banene er ikke egnet

Det er mange årsaker til at kommunen sier nei til russedåp på idrettsbanene på Slettebakken, ifølge Torbjørn Iversen, daglig leder for Idrettservice i Bergen kommune.

– For det første ligger idrettsbanene i et tettbygd område med naboer i alle retninger. Det kan fort bli sjenerende å ha en omfattende russefeiring i nabolaget, sier Iversen.

I tillegg peker han på at grunnforholdene på idrettsbanene er utfordrende. Når det regner mye dreneres ikke vannet bort.

– Om det regner mye så blir det et svømmebasseng, rett og slett, sier han.

Området russen ønsker å leie består av tre grusbaner, som ligger ved siden av hverandre på rad og rekke. I tillegg til dette ligger det en kunstgressbane like ved, som brukes daglig av barn og ungdom.

– En russefeiring vil dermed komme litt i konflikt med andre idrettstilbud på området, sier Iversen.

Rune Nielsen

– Helt håpløst

Stenberg stiller seg uforståelig til Iversens begrunnelser, og mener kommunen ikke er samarbeidsvillig.

– Vi har jobbet for dette i flere måneder, og vi har hatt tett kontakt med politiet hele veien. Vi skulle være ferdig med musikk og bråk innen klokken 23.00. Dette har kommunen fått en detaljert plan på, sier Stenberg.

Til tross for motgangen er russepresidenten sikker på at de får arrangert en russedåp.

– Det skal bli en trygg og sikker feiring. Det er vi alle tjent med, sier han.

Tidligere russefeiringer kan ha ødelagt for dem

Elias Dahlen

De gamle fotballbanene har nylig vært i bruk både som bobilparkering i fjor sommer, og som parkeringsplass under sykkel-VM. Til tross for dette mener kommunen at området ikke er egnet for en russefeiring.

– Av de totalt tre fotballbanene, er det bare en av banene som er blitt brukt til parkering, mens russen ønsker å bruke hele området, sier Iversen.

Videre forklarer Iversen at Idrettservice har hatt dårligere erfaringer fra slike arrangementer tidligere.

– Det har vært en del knuste flasker og slike ting. Tidligere har vi også hatt problemer med å motta betaling. Du kan si det slik at den tidligere russen dessverre kan ha ødelagt litt for disse som er i år, sier han.

I tillegg til dette mener Iversen at russen i år har vært for sent ute med å søke om å få bruke området.

– Beliggenheten er jo fin, så jeg forstår godt hvorfor russen vil være her. Om de ønsker det ved en senere anledning, så ønsker vi at de er tidligere ute, sier han.