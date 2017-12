I julen har statsministeren selv stått ved grytene. På nyåret håper hun å presentere en fersk statsrådsmeny komponert av de best egnede fra tre partier.

Statsminister Erna Solberg ser frem til noen rolige juledager i Bergen før det braker løs med regjeringsforhandlinger med Venstre rett over jul.

På julaften var Solberg og mannen Sindre Finnes vertskap for hele storfamilien. På menyen sto det pinnekjøtt – tilberedt av statsministeren selv.

Full kontroll tar hun også over statsrådsmenyen, som må legges helt på nytt når den blåblå topartiregjeringen etter alle solemerker utvides med Venstre på nyåret.

– Alle de ulike partienes kandidater må aksepteres av meg, fastslår hun overfor NTB.

Vil ha de beste

Statsministeren sier hun har begynt tenkningen rundt hvem som skal sitte ved kongens bord i en eventuell trepartiregjering, men understreker at forhandlingene om politikken kommer først. De starter på et hemmelig sted 2. januar. Venstre og Frp har heller ikke levert sine ønsker for departementer og personer ennå, påpeker hun.

Departementene for utdanning, klima og miljø, samferdsel og innvandring og integrering er ventet å stå høyt på Venstres liste. Partileder Trine Skei Grande, Abid Raja, Sveinung Rotevatn og Guri Melby anses som partiets mest aktuelle statsrådskandidater.

Innvandring og integrering, samferdsel, finans og olje- og energi er de mest «hellige» statsrådspostene for Frp, viser en ringerunde Aftenposten har gjort blant fylkeslederne. Partileder Siv Jensen, Sylvi Listhaug, Ketil Solvik-Olsen og Jon Georg Dale nevnes som dem det er viktigst å beholde i regjering.

Solberg medgir at det også i Høyre finnes en prioritert statsrådsliste – knyttet til partiets viktigste valgkampsaker som helse, arbeids- og næringspolitikk, skole og justis. Men det er ikke partienes ønskelister hun vil legge mest vekt på når fordelingen skal skje, understreker hun.

– Det skal ikke nødvendigvis bare være en fordeling langs partipolitiske linjer, vi må også diskutere hvem som har den beste kandidaten på saksfeltet. Kandidaten må ha evnen til virkelig å kunne løfte et saksfelt, sier hun.

I tillegg må kabalen gå opp både når det gjelder kjønnsbalanse og fordelingen mellom ulike landsdeler.

– Det betyr at alle partiene må strekke seg for å prøve å levere på flere kriterier enn akkurat det som er førsteprioritet for det enkelte partiet, sier Solberg.

Regjeringen består i dag av 19 statsråder. Solberg vil ikke uttale seg om denne strukturen vil bestå eller hvor mange statsråder Venstre vil få. Sist partiet satt i regjering, hadde de tre.

Lover mer raushet

Trine Skei Grande har uttalt at hun vil inn i regjeringen for å gjøre den «rausere, grønnere og mer sosialliberal». Solberg mener Grande skal klare det – i hvert fall på to av punktene.

– Vi skal gjøre mer for å bekjempe barnefattigdom, og vi skal gjøre mer for å sørge for å kvalifisere folk til å få jobber, og det er jo et rausere budskap, sier Solberg.

Hun lover også bedre resultater i klimapolitikken fremover. Men at regjeringen også skal bli mer «sosialliberal», det kan ikke Solberg love over bordet.

– Høyre er jo liberalkonservative. Vi har litt ulike ideologiske ståsteder, men jeg opplever at vi tre partier har felles prioriteringer på mange viktige felt. Akkurat på det punktet skal vi nok snakke om politikk og politikkens innhold, sier Solberg og smiler lurt.