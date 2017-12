Det er tradisjoner og ekte vare som gjelder når kongefamilien feirer jul.

Tirsdag stilte kongefamilien til fotografering ved juletreet i den røde salong, et av flere juletrær på Slottet. Det er et godt, gammeldags grantre, ikke plast, og pynten er den samme, år etter år. Det er imidlertid ikke her julaften skal feires. Tradisjonen tro skal kong Harald og dronning Sonja til seters.

– Kongeparet feirer jul på Kongsseteren med prinsesse Märtha Louise og jentene, sier assisterende kommunikasjonssjef Sven Gjeruldsen ved Slottet til NTB.

Ari er med

Første juledag vil kongeparet være til stede ved gudstjenesten i Holmenkollen kapell sammen med prinsessen og hennes døtre Maud Angelica, Leah Isadora og Emma Tallulah.

I et intervju med VG fortalte Ari Behn at også han skal feire jul på Kongsseteren, til tross for at han er skilt fra prinsesse Märtha Louise.

– Jeg er fortsatt en del av familien, har god kontakt både med kongen og dronningen, sa Behn i intervjuet.

Fattighuset

Kronprinsfamilien feirer i år julaften på Skaugum, sammen med kronprinsesse Mette-Marits familie. Det er seks år siden de feiret jul i hjemkommunen sist, de siste årene har de alternert mellom Kongsseteren og sin egen hytte i Uvdal. Julaften vil de være til stede ved julegudstjeneste i Asker kirke, men før det skal de spise julelunsj med gjester fra Fattighuset og Natthjemmet Kirkens Bymisjon hos Egon på Storosenteret i Oslo. Også tidligere år har de stilt opp for Kirkens Bymisjon og blant annet delt ut mat til hjemløse.

Dronning Sonja har i mange år gjennomført førjulsvisitt ved en institusjon eller hos en organisasjon som ikke til vanlig får kongelige gjester. I år er det Hovseterhjemmet i Oslo som får besøk, bitte lille julaften.

Føler seg bra

Kongen og dronningen har begge fylt 80 år i år. Til tross for alderen har de vært svært aktive i desember, med fullt program. I et intervju med NRK i forbindelse med juleprogrammet «Kongefamilien 2017», som vises i romjula, sier de at de er i god form. Dronning Sonja sier det ikke føles så veldig annerledes å bli 80 år, noe kong Harald er enig i.

– Kan ikke gjøre noe med det. Alternativet er verre, ler han.

Med alderen er spørsmålet rundt aktivitet og helse noe som stadig kommer opp.

– Jeg sier det om igjen. Jeg er frisk så lenge det ikke er bevist det motsatte, sier kong Harald.