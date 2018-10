Forhandlingene mellom Sykepleierforbundet og NHO om pleie- og omsorgsoverenskomsten har endt i brudd. Dermed må partene møtes til mekling 24. oktober.

Dersom meklingen ikke fører fram og det blir streik 25. oktober, vil det berøre 500 sykepleiere i 12 fylker, skriver Sykepleien.

En eventuell streik kan ramme i alt 14 private helsebedrifter i 12 fylker.

Sykepleierforbundet har blant annet krevd at sykepleierne som jobber i de private bedriftene som er medlemmer i NHO, får likere lønn- og arbeidsvilkår med sykepleierne i det offentlige.

– Vi krevde blant annet en minimumslønn på 500.000 kroner for sykepleiere med 10 års ansiennitet. I tillegg krevde vi at sykepleierne skulle få en bedre sykelønnsordning, sier forbundsleder Eli Gunhild By.