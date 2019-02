Samme dag som Trond Giske ble innstilt til et toppverv i Trøndelag Ap, kom en bekymringsmelding om Giskes oppførsel overfor en ung kvinne.

Bekymringsmeldingen kom som reaksjon på en video som ble tatt opp ved 2-tiden natt til søndag på utestedet Bar Vulkan på Grünerløkka i Oslo, skriver VG.

Bekymringsmeldingen til Arbeiderpartiet er ikke sendt inn av kvinnen selv, men av nestleder Knut Sandli i Fagforbundet Sykehus og helse Oslo. Kvinnen på videoen er medlem i foreningen.

Ifølge avisen viser videoen at Giske henger over ryggen på en kvinne i 20-årene og holder hånden sin på kvinnens hofteparti, mens de danser.

– Vi danset og hadde det hyggelig, så ble det litt mye, så jeg og venninnen min dro derfra, sier kvinnen til VG.

Trond Giske har ikke besvart NTBs gjentatte henvendelser torsdag. VG har heller ikke oppnådd kontakt.

Viktig å melde fra

Onsdag, like etter at Giske var innstilt som medlem av styret i Trøndelag Ap, sendte Sandli en bekymringsmelding på epost til partisekretær Kjersti Stenseng.

Sandli hadde blitt varslet om videoen i lunsjen av en annen tillitsvalgt.

– Jeg syns innholdet i videoen var ekkelt og jeg mener at sånne folk ikke bør inneha tillitsverv, sier Sandli til NTB og legger til at han mente det var hans plikt å si ifra når det fremdeles så ut til at Giske skulle bli nestleder i Trøndelag Arbeiderparti.

Etter tøffe forhandlingsrunder onsdag landet valgkomiteen på å innstille Giske som medlem av styret i fylkeslaget, men ikke som nestleder.

Partisekretær Kjersti Stenseng tok kontakt med Sandli torsdag morgen og skal ha forholdt seg til det formelle og Aps retningslinjer.

– Jeg har fått en epost og blitt gjort oppmerksom på en video. Utover det har jeg nå ingen ytterligere kommentar, skriver Stenseng i en tekstmelding til NTB.

Gikk av som nestleder

7. januar 2018 gikk Giske av som nestleder i Ap. To uker senere konkluderte Stenseng og partileder Jonas Gahr Støre med at Giske hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering ved flere tilfeller.

Giske har bestridt innholdet i flere av sakene, og 23. oktober i fjor leverte han en 70 siders klage til partiledelsen for deres behandling og konklusjoner. Klagen ble ikke tatt følge, partiledelsen ville ikke gjennomføre en ny behandling av varslingssakene.

Sterke reaksjoner

Onsdag ble det klart at Trond Giske ikke blir nestleder i Trøndelag Arbeiderparti. I stedet ble han innstilt som fylkesstyremedlem med plass i det mektige arbeidsutvalget.

Giske-comebacket kommer bare et drøyt år etter at han trakk seg som nestleder i Ap etter flere varsler om seksuell trakassering, og flere reagerer kraftig på at han nå ligger an til å få et nytt tillitsverv.

En av dem er Ap-veteran Grethe Fossum, som satt i 12 år på Stortinget for Ap frem til 2005, og i Arbeiderpartiets sentralstyre i åtte år frem til 2000.

– Jeg syns det er trist. Dette betyr at de som har vært ofre for trakassering fra Giske veier mindre enn Trond Giske, sier hun til NRK.

– Jeg mener Giske bør finne seg noe annet å gjøre. Når du ikke har tillit, hjelper det ikke at du er en god kommunikator eller flink politiker, fortsetter hun.

– Vurderer medlemskapet

Fossum er ikke alene om å mene at Giske burde trekke seg fra partiet. Fredrik Mellem, leder i Aps største partilag Oslo Arbeidersamfunn, skriver i en e-post Aftenposten har fått tilgang til at han ville forlatt Ap hvis han var Giske.

– Jeg er av den generelle oppfatning av at tillitsverv generelt bør innehas av tillitsverdige personer. Jeg ville med andre ord overhodet ikke vært inne på tanken om å søke nye posisjoner i Arbeiderpartiet, skriver han.

Samtidig opplyser han at han etter debatten rundt Giskes kandidatur har fått en rekke henvendelser fra medlemmer som spør om hva som foregår, og om det «ikke er noe som kan gjøres».

– Jeg har fått flere tilbakemeldinger fra trofaste medlemmer gjennom mange år, som sier at de nå har tatt medlemskapet opp til vurdering. Da er det på tide å si ifra at det «det er noen voksne hjemme i Ap», sier Mellem til Aftenposten.

Splittede ordførere

Det er ikke bare i Oslo Giskes mulige comeback vekker reaksjoner. NRK har vært i kontakt med seks av Aps ni kvinnelige ordførere i Trøndelag og to av dem, Namsos-ordfører Arnhild Holstad og Lierne-ordfører Bente Estil, er klare på at det er for tidlig til å gi Giske et nytt tillitsverv.

Et flertall av dem – deriblant Trondheim-ordfører Rita Ottervik og Klæbu-ordfører Kirsti Tømmervold – støtter imidlertid innstillingen fra valgkomiteen.

– Saken er avsluttet, og det er rom for å komme tilbake. Trond er en flink politiker som har vært, og er, viktig for Trøndelag, sier Tømmervold til NRK.

Samtlige av ordførerne sier for øvrig til kanalen at de tror valgkomiteens innstilling får flertall, selv om de venter heftig debatt.

– Tillit tar tid

Verken Aftenposten eller NRK har lyktes i å få en kommentar fra Giske selv, og verken partileder Jonas Gahr Støre eller noen andre i Ap-ledelsen ønsker overfor NTB å kommentere utspillene.

Tidligere har Støre understrekt at saken mot Giske er avsluttet og at det ikke er noen formelle hindre i veien for at han kan få nye verv i partiet. Samtidig erkjenner han at saken har vakt reaksjoner.

– Saken har skapt engasjement, og jeg har forståelse for dem som mener at varslersakene vi behandlet i fjor, ikke er mindre alvorlige i år. Tillit er noe det tar tid å gjenopprette, sa Støre i et intervju med NTB onsdag.