– Folk ser at meldingen er etikk – ikke politikk, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum etter nok en positiv meningsmåling i Dagens Næringsliv.

Bråket i Senterpartiet, rundt den trakasserende tekstmeldingen som ble sendt til tidligere partileder Liv Signe Navarsete, ser ikke ut til påvirke velgerne, ifølge Sentios siste partibarometer for Dagens Næringsliv.

Partiet oppnår 11,9 prosents oppslutning for andre måned på rad, noe som betyr at de er opp 1,6 prosentpoeng fra valget i fjor.

– Dette er de to beste målingene siden juni i fjor. Sp premieres for å være et tydelig alternativ, sier Vedum.

– Meldingen er uhørt, men folk ser at dette er etikk, det dreier seg ikke om politikk, sier partilederen.

Kristelig Folkeparti går mest frem, opp 0,8 prosentpoeng til 4,9 prosent.

Arbeiderpartiet går riktignok opp 0,5 prosentpoeng til 23,8 prosent, men med målinger på 22- og 23-tallet fra januar til nå, er dette partiets svakeste periode siden sommeren 2003.

Høyre går ned 1,2 prosentpoeng til 25,2 prosent, mens Frp biter seg fast på 15-tallet for tredje måned på rad.

Venstre er fortsatt under sperregrensen, med 3,6 prosent.

Av andre partier har Rødt 2,8 prosent, SV 7,3 prosent og MDG 3 prosent.

Dersom målingen var valgresultat, hadde det vært dødt løp. Både en eventuell Høyre, Frp og Venstre-regjering og alternativet Ap, Sp og SV ville vært avhengig av KrFs støtte for å få flertall på Stortinget.