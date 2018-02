Strømprisene er på sitt høyeste nivå på 13 måneder – og spås å holde seg høye utover våren. Uvanlig kaldt vær får skylden.

En kilowattime koster nå 0,402 kroner i Sør-Norge og 0,432 kroner i Midt- og Nord-Norge. Det er mer enn en fordobling fra samme tid i 2016 og en økning på mellom 50 og 83 prosent fra i fjor, ifølge tall Nettavisen har hentet inn fra strømbørsen NordPool.

– Mindre snø

Eksperter skylder på været.

– På kort sikt er det kaldt vær som sender prisene opp. Samtidig har det faktisk kommet litt mindre snø enn hva som er normalt på denne tiden av året. Det taler for at prisene vil holde seg dyrere enn vanlig utover på våren, sier senioranalytiker Olav Johan Botnen i Wattsight.

Kommunikasjonsdirektør Stina Johansen i NordPool peker også på kulden.

Ikke tegn til væromslag

– Vi ser at været spiller en stor rolle i det norske markedet. Når kulden kommer, øker etterspørselen etter strøm, og da øker også prisene, sier hun til Nettavisen.

Meteorologisk institutt bekrefter at det er uvanlig kaldt for tiden, og sier samtidig at det ikke er tegn på væromslag med det første.

Mandag morgen la SSB frem tall om de gjennomsnittlige strømprisene for norske husholdninger i fjor. De viste at snittprisen utenom avgifter og nettleie lå i 2017 på 34,4 øre/KWh. Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 96,5 øre per kilowattime. Det er 5,1 prosent høyere enn i 2016.