AUF vurderer for første gang ikke å invitere statsminister Erna Solberg (H) når ungdomspartiet samles på Utøya for å minnes de døde etter 22. juli-terroren.

Statsministeren høster kraftige reaksjoner over hvordan hun har håndtert det siste utspillet til justisminister Sylvi Listhaug (Frp). «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet», skriver justisministeren på Facebook.

AUF-leder mani Hussaini bekrefter å ha fått flere henvendelse fra medlemmer som ikke vil komme til Utøya hvis statsminister Erna Solberg (H) kommer, ifølge VG.

Også kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners (H) beskyldning om at Ap-leder Jonas Gahr Støre trekker «22. juli-kortet» som svar på kritikken fra Listhaug har bidratt til raseriet blant medlemmene i AUF. Aftenposten mandag gjengir en tweet fra Helén Ingrid Andreassen, som var på Utøya 22. juli, til Solberg og Sanner: «Hold dere unna minnemarkeringene fra nå av».

«Jeg føler du spytter på meg», skriver påtroppende fylkesordfører Tarjei Jensen Bech i Finnmark til Sanner.

Statsråden beklaget raskt søndag at han i det aktuelle VG-intervjuet brukte formuleringen «22. juli-kortet».

Mandag ettermiddag skal AUF-leder Mani Hussaini ha et telefonmøte med blant annet støttegruppen for 22. juli for hvordan de skal reagere overfor Listhaug og Solberg. Han bekrefter at et av temaene som skal vurderes, er alle henvendelsene med oppfordringer om ikke å invitere Erna Solberg til neste års minnemarkering på Utøya.

– Det virker som om Solberg ikke ser at dette ikke bare er sårende, men også potensielt farlig. Vi vet hva sånt hat kan lede til, vi har opplevd det og vi forventer mer av våre fremste ledere enn det vi nå ser fra regjeringen, sier Hussaini til VG.

Statsministeren understreker at hun «har satt pris på å få delta på markeringene på Utøya sammen med AUF» overfor VG og Nettavisen.

«Det er AUF som bestemmer hvem som inviteres til markeringen på Utøya, og jeg deltar om de ønsker det», heter det i uttalelsen hennes rådgiver har formidlet.