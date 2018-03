Venstre-leder kaller regjeringskollega Sylvi Listhaugs kritikk av Ap for «totalt urimelig» og mener justisministerens oppførsel er ødeleggende for den politiske debatten.

Kritikken har haglet mot justisminister Sylvi Listhaug (Frp) etter at hun på Facebook gikk til angrep mot Ap. Partileder Jonas Gahr Støre og Ap vil nemlig ikke støtte hennes forslag om at Justisdepartementet skal kunne ta fra passene til norske fremmedkrigere, uten at domstolene involveres.

«Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonal sikkerhet. Lik og del». la Listhaug ut på det sosiale mediet, noe som resulterte i sterke reaksjoner fra Ap-leiren og flere andre.

Helt urimelig

Statsminister Erna Solberg vil ikke kritisere Listhaug for ordbruken: «I debatten mellom Ap og Frp, får de selv holde på de ordene de velger å bruke», sier hun til NRK.

Venstre-leder Trine Skei Grande er imidlertid tydelig på hva hun mener om saken. Kulturministeren tar et klart oppgjør med justisministeren:

«Jeg har forståelse for at Listhaug er skuffet over å ikke få støtte for forslaget sitt, men kritikken hun retter mot Ap er totalt urimelig», skriver hun på Facebook-siden sin.

Hun er ikke imponert over uttalelsene til Listhaug i denne saken:

«Dette er ikke måten å føre en saklig politisk debatt om terrorbekjempelse på. Vi er alle for å bekjempe terror, men alle må tenke gjennom hvilke ord og bilder vi bruker i det offentlige ordskifte. Jeg håper nå alle kan bidra til en bedre og mer redelig debatt. Det er vi alle tjent med», skriver hun videre.

Junge, Heiko / NTB scanpix

Støttet Ap

Venstre gikk sammen med Ap om å stemme ned forslaget fra Høyre og Frp.

«Alle partier er for å bekjempe terror, men det må skje på rettsstatens premisser. Venstre er i likhet med et stort flertall på Stortinget uenig med forslaget fra den forrige regjeringen om å frata folk statsborgerskap uten domstolskontroll», skriver Grande på Facebook.

Venstre-lederen ønsker ikke å utdype kritikken mot Listhaug overfor BT. Heller ikke statsminister Erna Solberg vil kommentere krangelen mellom hennes egne statsrådet, ifølge hennes statssekretær Rune Alstadsæter.

Vil ikke snakke

Han henviser isteden BT til statsministerens Facebook-side, hvor hun blant annet skriver at «Kampen for den kjedelige debatten kommer jeg nok ikke til å vinne. Likevel vil jeg oppfordre alle politiske ledere til å tenke gjennom språk- og billedbruk, og hva slags motiver man tillegger sine politiske motstandere».

– Dette er til Ap/Frp-debatten. Det vi vil ha en kommentar på er oppgjøret kulturministeren i Solbergs regjering tar med justisministeren?

– Ernas kommentar til saken er den som står på Facebook, gjentar Alstadsæter, før han etter nok en henvendelse fra BT legger til:

– Ernas kommentar til sakene som skrives i kjøvannet av Sylvi Listhaugs Facebook-status er den som står på Ernas Facebook.