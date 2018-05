I forhandlingene med Norsk Flygerforbund tilbød Babcock Scandinavian AirAmbulance piloter 40.000 kroner for ikke å være sykemeldt, ifølge VG.

I forslaget til lønnsbonus sto det, ifølge VG : «Det ytes et produktivitetstillegg til flygere-schedule duty som har under 0 % fravær fra arbeid gjennom et helt kalenderår på kr 40.000.»

– Dette er en uakseptabel ordning, som gjør at man som pilot og ansatt kan oppleve press på å jobbe når man i stedet burde vært i sengen, sier generalsekretær Katinka Riksfjord Sporsem i Norsk Flygerforbund til avisen.

– Dette kommer også klart frem i Luftfartsloven, som sier at ethvert besetningsmedlem er pliktig å avstå fra tjeneste om bord hvis man er syk, sier hun.

Trakk forslaget

Også helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sier han reagerer kraftig.

– Ut ifra sikkerhetshensyn er det ikke betryggende. Piloter skal ikke oppleve press for å fly hvis de ikke er i form til det, sier han.

Ifølge Sporsem trakk Babcock forslaget i forhandlingene. Det bekrefter selskapets direktør Marius Hansen.

– Det var aldri meningen at dette forslaget skulle inn i forhandlingene, og det ble trukket umiddelbart.

Hansen sier denne bonusordningen ikke er en del av selskapets policy i Sverige og England, hvor de også har ambulansetjeneste.

Brøt forhandlinger

I juli neste år skal det svenske selskapet Babcock SAA overta tjenesten etter Lufttransport AS, som har driftet luftambulansetjenesten i Nord-Norge i 25 år. Det har allerede skapt problemer fordi Babcock har brutt forhandlingene med Norsk Flygerforbund om å overta piloter og personell fra Lufttransport FW.

Ansatte i Lufttransport FW har dermed begynt å søke seg vekk i frykt for å skulle stå uten jobb. Dermed mangler selskapet nok piloter og flere ambulansefly har blitt stående på bakken.

Gjelder også flyteknikere

Ifølge NRK har problemet også spredd seg til å gjelde flyteknikere. Søndag sto tre av landets ni ambulansefly på bakken. Begge flyene på Gardermoen og et fly i Alta mangler mannskap.

Fredag fikk Lufttransport FW beskjed om de trolig ikke får utføre de tekniske tjenestene fra når Babcock tar over, ifølge statskanalen. Det kan føre til at nærmere 20 flyteknikere mister jobben.

Både i Kirkenes og på Gardermoen ga teknikere søndag beskjed om at de ikke var i stand til å jobbe.