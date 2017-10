Nå får skolen kongelig besøk.

Firda vidaregåande skule i Gloppen i Sogn og Fjordane er tildelt Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering. Dermed får skolen snart kongelig besøk.

– Firda vidaregåande skule skiller seg ut med en gjennomtenkt tilnærming til inkludering og relasjonsbygging gjennom sitt langvarige arbeid for å se helheten rundt elevene, sier juryleder Inga Bostad, direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter, i en pressemelding.

Prisen deles i år ut for tolvte gang, og 15 skoler var nominert i år. Prisen består av 250.000 kroner, et diplom og et kunstverk som dronningen selv står bak.

Dronning Sonja vil selv dele ut prisen på skolen 28. november.